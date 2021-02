El principal generador de costos, “es el Estado, con la inflación”, advierten

POSADAS. En tono crítico hacia la medida del gobierno de sancionar a grandes empresas por “faltante de productos”, el comerciante Carlos María Beigbeder insistió en que el problema del aumento de precios y los faltantes, no se va a resolver con multas, porque el Estado nacional no está resolviendo la causa del problema, que es la inflación.

Además, el ex titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas recordó que el Estado maneja el precio de los combustibles, que vienen subiendo sin pausa en los últimos meses, y esto incide en todos los costos y, por decantación, también en los precios.

Consultado por MisionesCuatro sobre la decisión del gobierno de imputar a grandes comercios por faltantes, Beigbeder opinó: “Es más de lo mismo, lo vivimos con (el ex secretario de Comercio Guillermo) Moreno y ahora vamos a tener los mismos inconvenientes. Creo que hay grandes posibilidades de que no suceda nada, a pesar de las multas”, sostuvo.

“A nadie le gusta perder dinero ni trabajar gratis, y los costos se generan por algo. Pero el principal generador de costos es el Estado con la inflación. El Estado genera el problema y no lo soluciona multando. No debe haber empresa que quiera trabajar perdiendo plata o que quiera producir para no vender”, remarcó Beigbeder, en su análisis del problema de la inflación y los faltantes de mercaderías.

Para el ex presidente de la CCIP, “es importante poder establecer realmente los problemas. Nos quejamos de los efectos, pero (no miramos) las causas”, recalcó Beigbeder, insistiendo en que la suba de precios no es responsabilidad de los comerciantes.

También habría sanciones en la provincia

Asimismo, para Beigbeder, “es probable que en Misiones también recibamos el coletazo del Estado nacional. Lo cual es injusto porque yo recibo la lista de precios de mi proveedor y no me queda otra que aumentar (esos precios) Porque si no pierdo plata y termino cerrando, despido a gente porque me fundí, No nos quedan muchos caminos y al Estado nacional tampoco”, enfatizó.

“Lo principal que tendría que hacer el Estado es trabajar sobre la inflación. Los precios son una consecuencia de la inflación. Aumentó el combustible y eso lo maneja el Estado”, subrayó Beigbeder, apuntando a la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández en la constante suba de los combustibles, que afecta a fletes, logística e insumos.

Sobre el final, el empresario planteó que el actual gobierno “siempre” culpa a agún sector por la inflación y otros efectos nocivos de la política económica. “Siempre la culpa la tiene alguien, excepto el Estado. Ahora van a actualizar los sueldos por paritarias, lo que está bien. Pero es la confirmación de que el Estado hizo las cosas mal y que hay inflación”, subrayó.