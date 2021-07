El top 10 de los alimentos que más aumentaron en el primer semestre

Los alimentos aumentaron en el primer semestre por encima de la inflación general. Además, en ese período, hubo incrementos de productos de supermercado, almacenes, carnicerías y verdulerías que alcanzaron el 99 por ciento.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la inflación de junio y, con eso, se completaron los datos del primer semestre. En el mes, el número fue del 3,2 por ciento; en los primeros seis meses, de 25,3 por ciento. Los alimentos subieron en junio en igual proporción que el nivel general, pero en el semestre, un 26,4 por ciento, es decir, más de un punto porcentual por arriba.

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 3,2% en junio de 2021 respecto de mayo y 50,2% interanual. Acumularon un alza de 25,3% en el 1° semestre https://t.co/dokrqKjC9Y pic.twitter.com/LpkqTHHotn — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 15, 2021

La suba fue encabezada por el tomate. El kilo pasó de 53,77 pesos en diciembre de 2020 a 106,9 pesos en junio de 2021. Claro que el producto que lidera tiene un fuerte componente estacional que afecta su precio. Es una verdura de verano, y por factores climáticos y de disponibilidad de oferta, suele encarecerse en los meses fríos.

No es el caso del vino común, que aumentó un 62 por ciento en seis meses. Pasó de 75,18 pesos a 121,42 pesos. En este punto entran en juego otras consideraciones. Como en la mayoría de los alimentos y bebidas, hubo aumentos en los insumos -incluso faltantes de botellas-, pero en este caso las empresas pudieron recuperar sus márgenes: en enero salieron de Precios Máximos, el programa que congeló los valores de alimentos, bebidas, productos de higiene y de limpieza desde el 6 de marzo de 2020 hasta el 8 de junio de 2021, con leves aumentos en el medio.

Por otro lado, tres quesos integran el top 10. Se trata del sardo (57 por ciento), el cremoso (53 por ciento) y el pategrás (49por ciento). En este caso, suele haber venta “a granel”, una venta en la que los controles de precios no llegan porque no hay un código de barras rastreable. También se llama venta de alimentos “frescos”. La Secretaría de Comercio Interior solo puede imponer controles sobre aquellos bienes que tienen un SKU o un código de identificación, y es por eso que generalmente se sienta a negociar con empresas de consumo masivo y no con verduleros o carniceros, dos sectores muy atomizados.

El filet de merluza (55 por ciento) y la paleta (47 por ciento), también entre los 10 alimentos que más subieron en el semestre, son otros ejemplos de esto.

Completan la lista dos lácteos la leche entera en sachet que aumentó 47 por ciento, pasó de 57,3 a 84,1 pesos. El dulce de leche subió 42 por ciento, de 101,77 a 144,76 pesos. Estos son productos que formaron parte de uno de los últimos acuerdos de precios que se puso en marcha a inicios de junio e incorporó 32 nuevos productos a la lista de Precios Cuidados.