Encontró tickets de compras de hace 20 años y mostró la astronómica diferencia de precios

“Estos tickets encontrados en un libro cumplen 20 años”, escribió Juan Marenco al lado de las imágenes, a la vez que ironizó: “Ojalá arranquen el lunes bien arriba”.

Allí se puede ver que en la mañana del 24 de mayo de 2001 gastó 76 centavos en una verdulería y 6,60 pesos en una fiambrería, además de comprar otros productos que le costaron un total de 8,86 pesos.

Mientras que en el segundo ticket se puede leer que los tomates que compró le costaron un poco más de 1 peso y que el total fue de 5,89 pesos.

Tomando la cotización del dólar blue, aquel ticket tendría un valor actual de unos 883,50 pesos.

Como era de esperar, los usuarios quedaron sorprendidos con los precios y no pudieron evitar los comentarios. “Cuando veo Los Simuladores me pasa lo mismo, pagaban el taxi con el billete de 5 pesos y me quiero morir”, escribió uno. “Cuando el dólar todavía valía un peso”, recordó otro. “Quiero llorar por la inflación”, sentenció otro.