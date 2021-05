Exportación de carne: Dura acusación de Federación Agraria al gobierno

Desde Federación Agraria Argentina (FAA) aseguran que las medidas publicadas el sábado por el gobierno confirman que pretenden trabar, prohibir, restringir y manipular las exportaciones de carne. En ese sentido, la entidad se declaró en alerta y monitoreo permanente ante estos anuncios.

En ese contexto, la FAA criticó “la reinstauración de los ROE en las exportaciones de carne, un sistema nefasto que fracasó entre 2006 y 2015 y vuelve bajo el relato oficial de control de la evasión y la informalidad”.

“Como entidad queremos recordar que, mientras existieron los ROE (entre 2006 y 2015) se perdieron 17000 puestos de trabajo de la industria, 100 frigoríficos y 10 millones de cabezas de ganado, sumado a que el precio de la carne en la ‘mesa de los argentinos’ subió varias veces más que la inflación”, señaló la FA.

Asimismo, agregó: “Pese a que su fracaso fue fenomenal, ese sistema es el que el gobierno acaba de reimplantar, con otro nombre, sumándole la ‘épica ficticia’ de un discurso anti evasión que no convence a nadie y con el que nos mienten en la cara”.

La entidad también criticó la resolución 60, conjunta entre Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que suma nuevos requisitos a los exportadores de carnes, granos y lácteos para anotarse o permanecer en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Entre otros, deben presentar un plan de exportación a un año y el movimiento de sus cuentas bancarias.

Y a modo de conclusión la FFA señaló: “Se confirma con pruebas evidentes que el gobierno no quiere dialogar sino imponer medidas que ya fracasaron. Dicen querer dialogar, pero lo hacen desde la mentira, sin decirnos que lo que está escrito en las resoluciones y firmado por los propios funcionarios. Tratan de explicar que lo que hacen ‘no dice lo que dice y no implica lo que implica’. Y no nos vamos a dejar tomar por tontos. Basta de falso diálogo y mentiras, así no se defiende la mesa de los argentinos. Solo se destruye la producción”.