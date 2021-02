“Han cerrado cerca de 90 mil comercios en todo el país”, alertan desde CAME

POSADAS. “No hay sector que no tenga caída en las ventas”, sentenció Fabián Tarrío, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien aseguró que el sector de las Pymes comerciales e industriales sigue en una crisis profunda, sin posibilidad de no aumentar precios y con retracción en las ventas, que sólo en Enero, fue del 5,7%.

“No es una novedad que en todo 2020, hemos tenido una caída respecto al mes anterior, mes por mes; En marzo tuvimos una caída abrupta, y en Abril, tuvimos una caída del 57%. Porque estaba todo cerrado y era complejo el panorama. Siguió la baja, disminuyendo la intensidad, en Octubre se aceleró la baja y luego se recuperó pero estamos en índices que todavía que son preocupantes. Además, no hay sector que no tenga bajas constantes en ventas”, detalló Tarrío en diálogo con MisionesCuatro.

El titular de CAME ratificó que en Enero hubo una merma del 5,8% en las ventas, con rubros con más caídas como calzado, y otros con menos, como servicios, alimentos bebidas y farmacias.

Consultado al respecto, Tarrío opinó que las mermas en las ventas no se deben tanto al aumento de los mismo. Para Tarrío, “la paralización que produce la pandemia” es el principal factor. Y aclaró que entiende esta “paralización, se debe a la incertidumbre en las personas, sobre qué les puede pasar si se contagian o si se agravan cuadros (preexistentes). Los jóvenes piensan a veces que (el coronavirus) no es tan grave. Pero el sector que gasta está pensando si (compran o no)”, puntualizó.

Cierres masivos a nivel país

“Han cerrado cerca de 90 mil comercios en todo el país, lo que genera una baja en el empleo y en la actividad Pyme”, insistió Tarrío, añadiendo que todo ese proceso, “genera incertidumbre” y una “restricción importante en los gastos”.

“En cuanto a los precios es inevitable tener que aumentar precios, porque los comercios, cuando reciben mercadería le aplican cierto margen para que su negocio sea económicamente posible. Y no ha variado esa ecuación. Lo que sí no ha variado es la gran presión tributaria que existe”, analizó el titular de CAME.