“Hay 170 impuestos, castigan a los sectores productivos que trabajan legalmente”, advierten

POSADAS. Tras el anuncio del presidente de líneas de créditos y asistencia para sectores productivos, industriales y Pymes, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, advirtió que pese a estar bien intencionadas, “muchas líneas que anuncian, por lo engorroso de nuestro sistema financiero, el dinero no llega a las Pymes, que es lo que queremos para mantener nuestras fábricas abiertas”, puntualizó.

“Sabemos que tenemos 250 mil industrias en el país y que el 15% están cerradas. Y muchas trabajando con limitaciones de personas. Algunos están reactivándose. Como los de maquinaria agroindustrial, farmacéutica, frigoríficos para la exportación y las vinculadas a la construcción”, precisó Taborda. Aunque aclaró que, actualmente, no hay mediciones serias sobre la actividad.

De acuerdo con este industrial “tenemos que apuntar a actividades exportadoras, pero ahora estamos en modalidad de supervivencia. La importación está muy caída por falta de demanda en el país y por las complicaciones para conseguir divisas y exportar”, comentó Taborda, y resaltó que las actividades exportadoras que están funcionando bien, son sectores que ya trabajaban en esa línea.

“Al sector de las exportadoras hay que apuntalarlo, destrabar burocracia, no hacerle retenciones, sacar impuestos… la exportación es lo que va a sacar del país de la restricción externa continua”, opinó el industrial, en diálogo con MisionesCuatro.

Imagen ilustrativa vía InfoCampo

Críticas a la presión impositiva a los industriales

En cuanto a las promesas del presidente Alberto Fernández, formuladas este miércoles en el día de la industria, Taborda comentó: “Hay créditos para la reconversión (productiva) y promesas para el cambio del tema impositivo, que es tan retrógrado”. Respecto esto a la simplificación del sistema tributario, Taborda detalló: “hay 170 impuestos directos o indirectos que castigan a los sectores productivos que trabajan legalmente. Y cada vez hay más comercio informal por la imposibilidad de cumplir con los requerimientos formales. Al que cumple con la legalidad y los impuestos que exigen el gobierno y el sector financiero, se le hace imposible tener una actividad rentable”, advirtió.

Por otra parte, al ser consultado sobre la reforma laboral solicitada por los industriales de todo el país, Taborda explicó: “Tenemos leyes laborales de los 60s, lo mismo ocurre con el sistema financiero y el impositivo. Queremos reformas, pero para que el empleado cobre más esté mejor y haya más empleo, no para lo contrario. Es una discusión que nos debemos en una mesa común. El Estado tiene que mediar entre las dos partes para que no se piense que un sector quiere despidos”, subrayó.

Modificación en el sistema de las indemnizaciones

En cuanto al pedido del presidente de CAME, el misionero Gerardo Díaz Beltrán, de una modificación en el sistema de indemnizaciones, Taborda comentó: “son las medidas propuestas por la CAME y UIA, tendientes a simplificar todo este lío. Lo de las indemnizaciones genera suspicacias y lo dejaría para otra etapa. El industrial tiene miedo de tomar gente por los costos de indemnización y juicios laborales”, aseguró Taborda. Y reiteró que buscan una modificación en el sistema laboral, “para que los beneficios vayan a los empleados. Y no a las arcas de un Estado que es ineficiente”, bramó.

Sobre el final, Taborda resaltó que el gobierno debe tomar ahora mismo, medidas para afrontar la crisis. “No tienen que esperar ninguna pospandemia. Las medidas tienen que ser ahora para poder cruzar el río, tener las plantas abiertas y trabajadores listos para el momento en que haya reactivación. Me gusta hablar de medidas para que el dinero llegue a las Pymes, que puedan pagar sueldos, impuestos y sobre todo, contar con su materia prima para empezar a trabajar”, finalizó.