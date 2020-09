Hay escasez de electrodomésticos

POSADAS. “Hay escasez en general y se siente”, expresó el empresario del rubro de electrodomésticos.

Asimismo, dijo que hay falta de televisores como los de 24, 32 y 43 pulgadas. “Quienes importan televisores están trayendo pulgadas grandes. Pulgadas chicas no traen por el costo beneficio”, explicó Carlos D’Orazi.

“Hay importaciones que te autorizan y otros no”, añadió.

“Al no haber dólares se intenta traer mercaderías que no hay y no se fabrican en el país”, reveló.

En ese sentido, dijo que faltan celulares y ciertas piezas de lavarropas. “Cuando empezó la pandemia faltaba cintas de caminar que fueron muy demandadas, faltan cocinas porque se dejaron de fabricar por casos de coronavirus”, declaró el empresario.

Además, contó que hay en stock aire acondicionado split y no habría mayores inconvenientes para la temporada de verano.