IFE: cómo pedir la revisión de un caso rechazado

El organismo detectó que hay personas que fueron rechazadas como beneficiarios del IFE porque no estaban actualizados los datos de ANSES, del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP).

Esas personas podrán corregir la información para quedar nuevamente inscriptos y recibir la ayuda de $10.000 dispuesta por el Gobierno para los sectores de menores recursos.

El cronograma continúa mañana con los DNI terminados en 3, para quienes también regirá el lunes 4 de mayo; y luego vendrán los concluidos en 4, el martes 5 y el miércoles 6.

El jueves 7 y el viernes 8 de mayo, será el turno para la terminación en 5; lunes 11 y martes 12, en 6; miércoles 13 y jueves 14, en 7; viernes 15 y lunes 18, en 8; y martes 19 y miércoles 20 en 9.

Posibles errores por los que rechazaron la IFE:

Mujeres separadas que no realizaron el trámite de embargo de su salario familiar y el marido está en blanco.

Datos mal cargados de relaciones familiares.

Datos mal cargados de algún trabajo en relación de dependencia

Cómo se hace el reclamo en ANSES

Vía teléfonica al 130

Vía e mail a: consultas@anses.gov.ar

A quiénes le corresponde el IFE de $10.000

Beneficiarios Asignación Universal por Hijo

Beneficiarios Asignación por Embarazo

Trabajadores Informales

Monotributistas Sociales

Monotributistas clase A

Monotributistas clase B

Servicio doméstico

Motivos por los que pueden negarlo aunque corresponda el cobro

Que un familiar directo lo perciba (solo puede recibir el beneficio una persona por grupo familiar)

Tener una casa a tu nombre de alrededor de $1.200.000

Tener un auto a tu nombre de alrededor de $500.000

Tener un plazo fijo o haber tenido un plazo fijo con una remuneración anual de $60.000

Gastos en tarjeta de crédito cercanos a los $22.000

Estar percibiendo el seguro de desempleo

Cobrar algún plan social (que no sea AUH o AE)

Por otro lado, las personas inscriptas para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que aún no eligieron el medio de pago, y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termine en 4 y 5, podrán hacerlo hoy desde la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El cronograma continuará mañana con beneficiarios con DNI finalizados en 6 y 7, y el viernes 1 de mayo, los concluidos en 8 y 9.

Las opciones de cobros son mediante acreditación en CBU propia; por extracción de efectivo mediante cajero automático de Red Link o Banelco; a través de la acreditación en Cuenta DNI Bapro; o por cobro en efectivo en alguna sucursal de Correo Argentino.

Al ingresar en el sitio web de la Anses la persona deberá ir a la sección Ingreso Familiar de Emergencia donde se le indicará que confirme o modifique sus datos de contacto, como su número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico, con la Clave de la Seguridad Social.

De inmediato, recibirá por su teléfono celular o correo electrónico un código que deberá ingresar en el paso siguiente, para, luego, seleccionar medios de pago.