BUENOS AIRES. Tras una maratónica sesión de 20 horas, plagada de duros intercambios y chicanas entre diputados nacionales, que también sancionaron leyes sobre dopaje en el deporte, educación ambiental y cambios en el régimen del monotributo, la cámara baja del Congreso, otorgó media sanción al proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Con 241 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto negativo, quedó sancionado el proyecto de cambios en el impuesto a las Ganancias impulsado por el titular del cuerpo, Sergio Massa. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde el oficialismo del Frente de Todos, tiene mayoría.

Según Infobae, los puntos principales sobre los que reposan los cambios son dos: un nuevo piso de ingresos de trabajadores en relación de dependencia a partir del cual se está sujeto al tributo y la reducción del impacto sobre aguinaldos. También hay un tecnicismo que hace que este año muchos trabajadores perciban reintegros de parte de la AFIP y otros cambios menores en juego.

Con el proyecto que obtuvo media sanción el piso del mínimo imponible fue elevado a $150.000 de salario bruto (se modifica el artículo 30 de la ley), en tanto que los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias, pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social), porque se dejó de lado el reclamo de la oposición de que se ajustara por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec.

Se estima que el piso de $150.000 beneficiará a 1.267.000 personas.

Lo que pasa con los aguinaldos y las jubilaciones

Una de las modificaciones importantes, surgió de la reunión que mantuvo Massa con una veintena de dirigentes sindicales. Tras estudiar las sugerencias, se incluyó un cambio sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC). Con la sanción de la Ley se eximirá del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

Por otra parte, como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, el Estado devolverá el dinero que ya se descontó de los salarios en el primer trimestre. Y se excluirá del cálculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.

Asimismo, la ley establece que un jubilado, para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos ($ 165.000), no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por ejemplo, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Así pues, el proyecto flexibiliza ese punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio. La AFIP también devolverá el dinero que descontando de los salarios en el primer trimestre.

Otra de las modificaciones salientes gira en torno a la ampliación de la deducción del impuesto al concubino o concubina. Actualmente, sólo se permite deducir el impuesto al cónyuge.

Finalmente, el proyecto incorporó un artículo que establece que se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. Esto beneficia a cerca de 83.500 empleados. En tanto jubilados que pagarán el impuesto en esta zona. Pero con una menor carga tributaria.

El texto completo del proyecto que obtuvo la media sanción está disponible al final de esta nota.