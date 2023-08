La carne vacuna registra un nuevo aumento del 15%

POSADAS. El móvil de MisionesCuatro habló con Esteban Basterra, propietario de carnicería de la ciudad, quien confirmó un nuevo aumento de la carne vacuna: “ya hubo unos aumentos chiquitos las semanas anteriores, que por ahí no tocamos los precios, para no hacer lío, pero hoy ya no hubo casos, casi un 15 por ciento”, explicó el comerciante.

En relación a la posible causa del aumento señaló: “todo lo que sube, maíz, soja, electricidad, nafta, gasoil en el caso de los camiones, se traduce en precio de la mercadería. No hay otro lado por el que sube la mercadería”.

Por otra parte, dijo que el consumo bajó un 70%. “Desde hace rato, no de ahora, desde hace dos años por lo menos, que bajo un 70%”, explicó el comerciante.

Por último, dijo que los clientes prefieren comprar el día a día: “son muy pocos los que se estoquean, yo creo que se equivocan porque hoy conviene estoquearse. Hoy no podés comprar dólares, ¿qué conviene comprar? lo que consumas, carne, estoquearte, va subiendo. Te estoqueas en eso y yo creo que ganás más plata que con el plazo fijo”, explicó Basterra.