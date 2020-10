La inflación se va a disparar con el relajamiento de la cuarentena, anticipan

POSADAS. “Mi percepción es que, si hay un relajamiento de la cuarentena, la inflación puede subir un poco más”, sostuvo el economista Horacio Ahel, sobre el problema de la inflación, tras conocerse que, en septiembre, el deterioro de los precios alcanzó el 2,8% y el 22% interanual.

Según Ahel, rubros como “educación y esparcimiento subieron por debajo del promedio (de inflación mensual), pero están sin actividad”, por lo que, cuando retomen un ritmo más cercano al habitual, la inflación podría dispararse. De todas formas, “si se mantiene (la inflación de este mes), van a llegar al 32% de inflación anual, que es la meta del gobierno. Algunas consultoras privadas hablan de un 36%”, consideró.

“El panorama es difícil, ya veníamos de un contexto complejo y ahora es (más complicado), el gobierno tuvo que salir a emitir. Deberían, para tranquilizar a la gente, deberían trabajar en un plan económico integral para tratar de salir de la crisis. Necesitamos del ingreso de dólares, y se necesita de un plan para que nuestra industria se potencie y exporte”, argumentó el economista, en su análisis de la presente crisis económica.

En esta línea, Ahel se mostró preocupado por la creciente brecha entre el dólar blue y el dólar “consumidor”, que es el dólar que pueden comprar los pequeños ahorristas. Un problema que impacta en la expectativa social de devaluación y en la inflación. “Si la inflación se sigue disparando, podría haber desabastecimiento de algunos insumos. Es que si tenés un negocio y no sabés el precio de reposición, vas a vender lo justo y necesario para no descapitalizarte”, explicó Ahel.

“Sería importante volver a un solo tipo de cambio, nunca hubo las brechas (entre el dólar oficial y el paralelo) que estamos viendo ahora”, insistió Ahel, llamando la atención sobre un desdoblamiento cambiario (por las restricciones a la compra de dólares) que perjudica a las exportaciones. “El dólar a 82 pesos está quedando corto y estimo que lo van a incrementar. Están trayendo insumos de la industria a esa cotización”, opinó Ahel. “Pese al cepo se siguen desangrando lentamente, las reservas del Banco Central”.

Para Ahel, el problema de la economía “no es el dólar, sino la inflación. Y esto no es por culpa de la población, sino de los gobiernos que no supieron dar solución a este tema. Si a principios de año, tengo 100 pesos y a fin de año, 98, no voy a correr al dólar. Pero si a fin de año tengo 40-50 pesos, ¿qué hacés para resguardarte? Vas a la moneda fuere, que igual se devalúa, pero un 1-2% anual”, argumento.

“Debe haber 10 países con problemas de inflación y Venezuela está al tope”, añadió el especialista.

Consultado al respecto, Ahel fue enfático en que no ve perspectivas de una hiperinflación como la de 1989, aunque es incierto el panorama, por la altísima expansión monetaria producto de la pandemia y la cuarentena dispuesta por el gobierno. “En el corto plazo no veo indicadores como para una hiperinflación. Pero hubo una gran expansión monetaria. En Septiembre llegamos a 8 mil millones de pesos de emisión. El tema es qué va a pasar cuando se desate la economía con todos esos pesos circulantes”, sentenció.