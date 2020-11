“Las Pymes pagan 140 impuestos y no pueden soportar más”, alertan

POSADAS. Ante la posibilidad de un incremento de la presión fiscal en 2021, tras un acuerdo entre el gobierno kirchnerista y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular de la Camima (Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria), José Luis Ammaturo, aseguró que las Pymes no pueden seguir soportando nuevos impuestos.

“Una Pyme está pagando unos 120-140 impuestos”, comentó Ammaturo a MisionesCuatro, refiriéndose a la carga fiscal nacional, provincial y municipal, que enfrenta el sector. “A veces tienen que ser agentes de retención, lo que complica a las Pymes”, añadió.

Para Ammaturo, “Argentina se merece sentarse a pensar qué hacemos, porque (el sector privado) no pude soportar más impuestos. El entramado impositivo es tan complejo que nos cuesta medir la incidencia en la estructura de costos. Nos castiga la pandemia y los impuestos, no podemos ser competitivos”, recalcó Ammaturo, añadiendo que producto de la pandemia y la regulación estatal “tuvimos que mantener sueldos de grupos de riesgo”.

“A una Pyme le cuesta mucho esto. Porque tienen mano de obra intensiva y a la hora de afrontar esto es muy difícil”, añadió.

El Estado no quiebra por una mala administración

En su opinión, el país sufre un problema de administración, que se arrastra desde hace varios gobiernos. “Hay un problema de administración. Si una empresa tiene mala administración, quiebra. El Estado no quiebra. Pero emite dinero, toma deudas e inventa impuestos. Es hora de que el Estado se administre bien”, puntualizó el industrial.

“Hasta tanto no lo haga, no vamos a tener una economía estable y tampoco tendremos una moneda fuerte”, enfatizó. “Cuando administras mal pasan estas cosas. Esto destroza la economía”, consideró Ammaturo, poniendo de relieve que imponer más impuestos hace que los precios de las industrias del país no sean “competitivos”, lo que a su vez incide en la recaudación y en la necesidad del Estado, de aplicar nuevos impuestos.