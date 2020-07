Nadie está pensando en invertir en Argentina, asegura economista

POSADAS. “Todo lo que hacés sin planificar tiene un destino incierto, en economía, lo peor que podés decir es que no planificas nada”, manifestó el economista Raúl Karaben, quien se mostró muy preocupado por el posicionamiento del presidente Alberto Fernández, despreciando la necesidad de contar con un programa económico de mediano y largo plazo, pensando en la salida de la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Antes de septiembre tendría que estar aprobado el Presupuesto 2021. La planificación del Estado para la economía de todo el año que viene. Si decís que no sabés que va a pasar, que no te importa y que no vas a hacer ningún plan, ¿no vas a hacer ningún presupuesto? Es preocupante”, comentó el economista.

En esta línea, Karaben aclaró que una de las vías de negociación de la deuda externa del gobierno nacional, recurrir al FMI, quedaría invalidada si no hay un programa económico. “El FMI no te va a aprobar nada si no hay un plan económico sustentable de recuperación y de pago de la deuda externa”, remarcó.

Para el economista, dadas las actuales condiciones económicas y políticas del país, “no existe posibilidad de que, en el corto y mediano plazo, alguien esté pensando en invertir en Argentina. Ya veníamos mal y el Covid-19 nos terminó de desarmar”, dijo. “Toda la emisión la están chupando con leliqs. Pero estamos en una situación parecida a la previa de las lebacs (y el pedido de ayuda económica el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri) La recesión de Abril y Mayo fue terrorífica”, insistió.