Nuevas restricciones: Afirman que “no son viables muchas cosas que se están planteando”

POSADAS. Este martes, la ministra de Salud encabezó una conferencia de prensa y adelantó que en las próximas horas se adoptarán medidas “intensivas, transitorias y localizadas” para enfrentar la segunda ola de coronavirus, que -según describió- ya comenzó.

En ese marco, y para conocer el impacto que esto puede causar en la economía de los argentinos Misiones Cuatro consultó con el contador público Raúl Karaben, quien al respecto declaró: “no son viables muchas de las cosas que se están planteando, cierres por franjas horarias. Yo no comparto que se cierre por horas determinadas actividades, el virus está todo el día, no es que sale una hora”, expresó.

En ese sentido agregó que es: “un absurdo total cerrar por hora. Me parece que pasa más por el control y pretensión del control de la población más que por una actividad concreta del manejo del virus”, manifestó Karaben.

Asimismo, dijo que los controles deberían ser otros como ser: el distanciamiento uso de barbijo y alcohol en gel. “Me dedico a la economía, no soy médico, pero esas son las medidas que están dando resultado en las empresas y están andando bien. El problema es los cumpleaños, las reuniones sociales, ahí es donde se contagia”, señaló.

Consultado sobre qué opina del regreso de restricciones como en la etapa de cuarentena más estricta, el economista respondió que el gobierno: “no sabe qué hacer, cierran todo porque se les va la situación de las manos. Han fracasado con el tema de las vacunas, mirando el resto de los países como se están manejando y lo que le queda es cerrar la economía, pero no lo veo adecuado”, precisó Karaben.