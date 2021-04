Pagos de Anses: quiénes cobran hoy miércoles 21 de abril

El calendario de pagos de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa este miércoles 21 de abril con el cobro de la AUH (Asignación Universal por Hijo), la AUE (Asignación Universal por Embarazo), las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), jubilaciones que no superen los $23.120, Asignaciones Familiares por PNC (pensiones no contributivas) y Tarjeta Alimentar. Algunos de los beneficiarios y beneficiarias de las prestaciones del organismo previsional percibirán un bono extraordinario de $1500 en abril y mayo.

AUH, Familiares de PNC, jubilaciones y pensiones de Anses: quiénes cobran el 21 de abril

Asignación Universal por Hijo: DNI terminados en 7;

Asignación Universal por Embarazo: DNI terminados en 8;

Jubilaciones y pensiones que no superen los $23.120: DNI terminados en 7;

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI.

Tarjeta Alimentar: quienes cobran la AUH con DNI terminados en 7.

Quiénes cobran los bonos de abril y mayo

Al aumento del 8,07% de marzo se sumarán dos bonos de $1500 en abril y mayo para todos los jubilados y pensionados con ingresos de hasta $30.856. Así, el haber mínimo pasará a ser de $22.071 en abril y mayo. En suma, la jubilación mínima aumentará un 16%.

En el Decreto 218/2021 se detallan los requisitos para cobrar el bono extraordinario de $1500 en abril y mayo:

Jubilados;

Pensionados;

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM);

Pensiones no contributivas por vejez, invalidez;

Madres de siete hijos o más;

Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC) y graciables que abona la Anses;

Los beneficios se deben encontrar vigentes en el mismo mes en que se realice su liquidación;

Cobrar hasta $30.857,16 por la suma de los haberes de todas sus prestaciones actuales;

En el caso de las personas que perciben un importe superior el monto del bono extraordinario será la suma necesaria para alcanzar los $32.357,16;

Los subsidios extraordinarios no serán susceptibles de descuento alguno ni computables para ningún otro concepto.