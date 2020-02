Piden estar en alerta por casos de estafas con cuentas corrientes

Garzón Maceda, aconsejó a los usuarios de cuentas bancarias a que corroboren siempre los últimos movimientos en el Home Banking, luego de realizar una compra, ya sea con tarjeta de débito o crédito.

“La tarjeta de débito no puede ser entregada a nadie con su PIN”, explicó el funcionario.

Ocurre que, en caso que el usuario le facilite a otra persona su tarjeta y su clave puede haber “abuso de confianza”, según explicó. Esto se debe a que hay conocimiento de la clave y pueden realizarse diferentes operaciones, como el pedido de un préstamo, por ejemplo, que, si bien no fue autorizado por el titular, figura a su nombre.

“El sistema funciona de dos bases: una tu propia honradez y la otra la falta de solidaridad de la gente”, declaró Garzón Maceda.

“Si entra una compra que no se realizó con la tarjeta de débito ya sea en Brasil o donde sea, te aparece una compra que no hiciste, hay que denunciar como una no efectuada y te lo descuentan”, reveló.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!