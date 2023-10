“Se está avizorando el final de este modelo que venía aguantándose a base de subsidio”, dijo Gonzalo Acuña

El martes, en su columna semanal en el Noticiero Central de MisionesCuatro, el analista político-económico, Gonzalo Acuña, se refirió en primer lugar a la caída del consumo y al fin de un modelo económico: “prestando atención en el números de las caídas en la actividad, en el consumo, que viene en caída, se está avizorando el final de este modelo de política económica, que venía aguantándose a base de subsidio y de gasto público desmesurado y, que ahora, se está viendo el final del camino, en el cual no hay otra que la caída de todas estas variables. Hasta ahora se venían manteniendo el nivel de actividad por rebote de la pandemia y el nivel de consumo”, explicó.

Asimismo, agregó: “en los últimos años, el poder adquisitivo de todos nosotros fue cayendo, que cada vez podíamos comprar menos bienes y servicios, pero el consumo se mantuvo”.

“Si el ingreso fue cayendo y el consumo se mantuvo, lo que se fue destruyendo fue el ahorro. No existe más el ahorro, ahora se empieza a destruir el consumo a nivel agregado, no individuales, porque cada uno tiene su situación personal. Pero, en el promedio de toda la Argentina pasó eso: lo primero que se destruyó fue el ahorro y ahora se está destruyendo el consumo”.

También se refirió a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno, como el nuevo IFE. “Estamos en campaña electoral, nuestro Ministro de Economía sigue siendo candidato a presidente, sigue gastando plata de todos los contribuyentes, o sea, de todos nosotros, porque todos nosotros pagamos impuesto cuando compramos bienes y servicios en la economía”.

“Anunció un nuevo IFE de 94 mil pesos a pagar en dos cuotas para los trabajadores informales, para todos aquellos que no estén registrados, que no cobran ni una jubilación, que no sean monotributistas, que no sean autónomos, ni que tengan planes sociales, o sea todo aquel que no tenga algún ingreso declarado, va a estar recibiendo este monto, que en el agregado se cree que va a llegar a beneficiar a 3 millones de personas”, explicó Acuña.

“Qué caro que nos está saliendo la campaña de Sergio Massa a presidente, carísimo, porque ese dinero sale de todos los impuestos que pagamos nosotros”, afirmó.