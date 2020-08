Una de cada cuatro Pymes industriales, “están con poco o nada de trabajo”

POSADAS. El titular de la Camima, José Luis Ammaturo, manifestó que el sector de la pequeña y mediana industria “está muy golpeado” por la recesión propiciada por la cuarentena contra el nuevo coronavirus, y brindó algunos números alarmantes para el empresariado. Sin embargo, aclaró que el sector privado en general, hace 7 años que no está generando empleo, situación que atribuyó a la vigente legislación laboral.

“Llevamos a cabo un monitoreo y 1 de cada 4 Pymes industriales está con poco trabajo o nada de trabajo. Casi un 62% han tenido una actividad, pero muy por debajo de lo previo al 19 de Marzo”, graficó Ammaturo, respecto de la caída en la actividad tras la declaración de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierm el 20 de Marzo.

Según el dirigente, gran parte de las empresas que recuperaron actividad, están un 25-30% por debajo de los niveles que manejaban antes del confinamiento obligatorio. Y algunas están en un 15% por debajo, lo que es casi una actividad “normal”. “Venimos de un marzo abril y mayo con la actividad practicamente detenida. En el area indsutrial es donde empezó más tarde la reactivación. Preocupa porque en el corto plazo no se ve una salida”, puntualizó.

“Ninguna empresa, no sólo las industriales, puede sostenerse 5 meses parada. Con todo su personal, pagando impuestos y los gastos diarios. Más allá del compromiso de mantener las cuentas al día, más del 50% tiene algún tipo de atraso con sus cuentas fiscales. Y el 62% tuvo que recibir asistencia del Estado a través de los ATP (Asistencia de emergencia para el Trabajho y la Producción) para pagar sueldos”, informó Ammaturo, al tiempo que recordó que “entre un 15-25% de la masa salarial de nuestras empresas”, son personas que están en el grupo de riesgo del coronavirus (SARS-CoV-2).

Asimismo, entre un 20-25% de las Pymes industriales, “accedieron a créditos”, pero habrían sido más de no existir tantas trabas para conseguir los préstamos.

Por otra parte, Ammaturo confirmó que acordaron con la UOM, el pago de un bono de 30 mil pesos en cuotas hasta fin de año. Se trata de un bono en negro, no remunerativo ni reembolsable.

Imagen ilustrativa de la web

Sobre el final de la entrevista, Ammaturo aclaró que este año no proyectan la toma de empleados, pero resaltó que esto ocurre en todas las empresas en la presente crisis económica y sanitaria. “Hace 7 años que el sector privado no crece (y no genera empleo). Esto obedece a varias razones. Una es el sistema laboral argentino, que es rígido y complejo. Esto hace que los empleadores no estén dispuestos a incorporar personal. Y esto afecta a los jóvenes. Con la UOM, nosotros estamos con un convenio de 1975”, sentenció.