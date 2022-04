La incorporación de una hora más de clase genera “preocupación”

POSADAS. Desde el Ministerio de Educación de la Nación proponen que las escuelas primarias tengan una hora más de clase por día.

En ese sentido, la Secretaria Adjunta de Udnam, Norma Renovieski, manifestó que hay “preocupación” en el sector por esta medida, que será debatida este viernes en el Consejo Federal de Educación.

“La incorporación de esta hora más de clase tiene distintas aristas para analizar, por un lado, está la cuestión docente que se le agrega una hora más a sus tareas, porque la maestra da clases, tiene que planificar, estar 20 minutos antes de la hora”, declaró Renovieski a este medio.

En ese sentido agregó: “en un momento donde se está luchando por lo salarial, la gran pregunta del docente es cómo se va a solucionar ese tema y lo económico. En principio nación se hacía cargo y luego las provincias”, explicó la dirigente.

No hubo consulta

Dijo que la incorporación de una nueva hora: “es algo que todavía no está claro y causa preocupación, también a los gremios, porque hay una medida unilateral”.

“No se consultó a la comunidad educativa, a los padres, maestros. De pronto, los padres tienen una realidad y si se llegaría a instrumentar en mayo altera todo lo que sea su realidad laboral, porque a veces tenemos que pensar que los padres no tienen a todos sus hijos en el mismo establecimiento”, declaró Renovieski.

“Y como se instrumenta esto de agregar más horas al inicio de la jornada escolar, al mediodía, ¿Qué pasaría si se agrega ese horario al mediodía? con el horario de la tarde habría superposición”, cuestionó.

Y añadió: “la otra preocupación es con el docente que trabaja en otros establecimientos educativos, en barrios que deben movilizarse de un lado a otro, que por ahí tenía esa hora como una solución para moverse”, precisó la dirigente.

“Parece improvisado, no está trayendo una solución, aunque hay gente que, si lo está viendo bien y por ahí quieren subsanar lo del 2020, con una pandemia tan extensa, porque la virtualidad en Misiones no funcionó, no se pudo materializar y llegar a todos los alumnos de la provincia y a nivel nacional se quiere subsanar eso”, explicó.