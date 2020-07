Andy Kusnetzoff confirmó que tiene coronavirus

Este martes, en su programa radial, Andy Kusnetzoff informó que dio positivo de coronavirus. Sus sospechas surgieron luego de pasar un día entero con mucha tos y cansancio.

“Estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19”, comentó el conductor.

Aseguró que se siente bien y que, cuando se recupere, donará plasma para los pacientes que se contagiaron del Covid-19.