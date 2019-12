Bahiano regresa al reggae con “Original Roots”

Imagen ilustrativa vía Clarín

El último disco de Fernando Hortal fue “Celebremos”, donde incursionaba en el funky, la música disco y el pop bailable.

Tras un silencio de cuatro años y de girar por el exterior, Bahiano se reunió con Matías Zapata y llamó a una serie de músicos jóvenes de la escena local de reggae y grabó un regreso a las raíces.

“Original Roots” es un disco de reggae con colaboraciones como las de Fidel Nadal, Rocío Igarzábal, Gonzalo Albornoz, Ariel Colla y Walter Aguirre, entre otros.

Bahiano charló con Télam sobre la escena local y su regreso al reggae:

Télam:- Anduviste coqueteando con una de las líneas que está funcionando en el continente, que era la fusión del folclore latino y ahora volviste a las raíces.

Bahiano:- Sí, así como lo explicaste está perfecto (risas). Yo siento que teniendo esta posibilidad de que tu trabajo tenga que ver con partir con una hoja en blanco y empezar a tirar data, y más si sos un tipo que no solamente has escuchado en tu vida un solo estilo de música, en esta etapa como solista me gustaba incursionar. Podía haber sido por abajo, pero gustaba incursionar. Me nutría, me hacía sentir que las experiencias vividas las podía plasmar con un brochecito en un disco, había un por qué de esos discos. “Rey Mago de las Nubes” fue el más extremo porque me metí de intérprete y a cantar canciones de un pequeño repertorio del folclore latinoamericano. Así y todo, fue el disco solista con el que más trabajé, fue tremendo.

T:- Por eso, porque es una línea que está funcionando con Carlos Vives, Luciano Pereyra, Abel Pintos, Soledad y Fonseca…

B:- Lo que yo veía y que me hacían notar era que había muchos exponentes, ¿entendés? Yo me estaba saliendo de una raíz gruesísima que tenía yo de referencia, no solo del país sino latinoamericana de un estilo de música, y yo me estaba metiendo en otra atmósfera musical con todos los exponentes solistas que vos dijiste haciendo mixes de estilos. Está bien, cantado a mi manera, ¿no? Yo sabía que tenía esa deuda interna, pero siempre uno dice “bueno, en algún momento lo voy a hacer, dejame experimentar con lo que quiero experimentar con el universo” y tuve un público que fue muy paciente y que me la respetó. Ahora cuando dije que iba a hacer un disco de reggae estallaron, no la podían creer. Lo hice más que nada por una deuda interna, porque sabía que en algún momento iba a tener un disco de reggae. Pero lo quería hacer reggae, no símil reggae, y que la banda sea de músicos de reggae porque considero que el reggae argentino ha crecido enormemente con exponentes de todo tipo. Me pareció que estaba bueno volver en estos momentos. A lo mejor algunos si se escucha reggaetón hacen reggaetón y si se escucha trap hacen trap, pero creo que los artistas cuando tienen éxito es cuando son sinceros y la gente les cree. Igual el reggaetón tiene que ver con el reggae y muchas cosas de esas.

T.- Estuviste de gira antes de publicar el disco. ¿Te sirvió para foguear la banda y volver a sentir esas raíces? ¿Viste que había un reclamo del continente?

B:- A todo lugar que iba me hacían sentir de lo mejor. De hecho, se hizo el reggae ska sinfónico de México donde participé y la gente estallaba. Mi disco es de reggae porque sentía que quería hacer un disco de reggae al 100 por ciento y a fondo. Obviamente a mi forma, tengo mi personalidad en reggae, nunca me imaginé corriéndome de ese ADN. Acá hay muy buenos músicos de reggae, sí. De hecho, todos los que participan en el disco tienen que ver con el reggae, hay músicos de Dread Mar I, de Cafres o mis músicos, mismo, que también se curten.

T:-¿Cómo te decidiste por estos invitados?

B:- Siempre uno piensa, al principio te da medio paja pensar en un invitado cuando recién estás en la etapa de la composición. Pero por ejemplo, La Despedida cuando escribo “mis amigos me decían no te metas por ahí” lo cantaba tipo Andrés y en un momento con Matías Zapata nos miramos y lo sentíamos como que era para Cucho. De hecho, fue Cucho el cantor de esa parte, porque aparte es medio arrabalero y medio música ciudadana, le iba a ir bien a él. A Andrés también le iba a ir bien, pero Cucho nos saltó del alma. En Sola está Fidel, que siempre quisimos juntarnos a hacer algo en algún momento pero nunca supimos qué, porque él es más raggamuffin y yo más cancionero. Cuando escribo Sola digo “acá viene el ragga”, pero yo estoy cantando en todo el tema y ahí tenía que ir un invitado, así que lo llamé a Fidel y pensé que me iba a decir “estoy en Monterrey”, pero me dijo que sí. Llegó y creo que lo metió en 10 minutos, es la papa de él. Fluyó con onda, con todo, y me quedé re conforme. Es uno de los cortes que va a sonar en el verano, es un temazo. Y con Rocío Igarzábal en un principio la sentí que tenía que ser un dueto con equis voz femenina como Daniela Herrero, Julieta Venegas o Mon Laferte, que ya estaba bastante invitada en varios lugares, pero yo quería algo diferente. Nada, me fui de gira a Canadá y en un momento Matías la graba a Rocío y me manda el track. Le pregunté quién era, pero no tenía ni idea. Le dije que la cerraba porque estaba alucinante, estoy más que feliz que me acompañe.

T:-Al músico, al compositor y al tipo que se encargó de contar en audiovisuales y en un programa como MP3 lo de la música latinoamericana, ¿qué te parece la movida urbana? ¿A tus hijos les pega?

B:- Sí, mis hijos están full con eso. Es que es inevitable. Hay uno de estos chicos, Paulo Londra, que hizo una propaganda de yogurts, para que te des una idea del target, que creo que estuvo con Ed Sheeran él. Imaginate llegar a ese lugar… Pensá que están trabajando en sus casas, es inevitable que eso desborde. Es imparable, las redes sociales son imparables. No tenés que negociar con un director de artística de una radio para que te pase el tema, lo suben a redes y les chupa un huevo la televisión abierta y la radio. El otro día me quedé viendo unas batallas y qué cabeza para devolver, para buscar. Tenés que ser muy rápido, eso no lo hace cualquiera, esos pibes tienen una información de métrica y vocabulario. Es tremendo. Imaginate, esos chicos no tardan nada en hacer una letra.