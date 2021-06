Billie Eilish pidió disculpas por su viejo video con burlas contra la comunidad asiática

Lacantautora británica Billie Eilish pidió disculpas y afirmó sentirse “consternada y avergonzada” por la difusión de un viejo video en el que se burla de la comunidad asiática, a partir de palabras ofensivas y de la ridiculización de su manera de hablar.

“Hay un video mío de cuando tenía 13 o 14 años dando vueltas por ahí, donde suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo usado contra los miembros de la comunidad asiática”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

“No pretendía en ninguno de mis actos haber hecho daño a otras personas”

Acto seguido, la compositora afirmó que la palabra despectiva que utiliza para referirse a la comunidad china la escuchó “en una canción” porque “nunca se ha usado” en su entorno; a la vez que reiteró su deseo de “vomitar” al ver esas imágenes propias.

“A pesar de mi ignorancia y de mi edad de entonces, nada disculpa el hecho de que fue algo doloroso, y lo siento”, lamentó la cantante.

Días atrás, se había difundido en la plataforma TikTok un compilado en donde se ve a Eilish con no más de 13 ó 14 años utilizando el término “Chink”, una manera despectiva de llamar a los chinos, y ridiculizando el acento que utiliza esa población al hablar.

Esto provocó un enojo entre sus seguidores asiáticos, quienes manifestaron su fuerte repudio e impulsaron una campaña para que se la deje de seguir en redes sociales.

“En video se me ve diciendo tonterías con una voz impostada. Algo que empecé a hacer desde niña y que he hecho toda mi vida cuando he hablado con mascotas, amigos y familiares. Es una tontería, soy yo haciendo bobadas y NO es en ningún caso una imitación de nadie, de ningún idioma, acento, o cultura. Ni lo más mínimo”, aclaró, sin embargo, Eilish.

Y completó: “Todo el que me conoce me ha visto hacer esas cosas con voces durante toda mi vida. A pesar de cómo puede haber sido interpretado, no pretendía en ninguno de mis actos haber hecho daño a otras personas, y me rompe completamente el corazón ser etiquetada ahora de un modo que pueda causar dolor a quien me escucha”.

(Télam)