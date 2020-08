Bly Manor, una nueva maldición llega a Netflix

Si la antigua mansión de Hill House les causó escalofríos, pronto llegará una nueva historia de terror a Netflix que pretende ser la segunda entrega de una serie de historias sobre “la maldición”, pero esta vez la casa de sucesos espeluznantes será en Bly Manor.

Este 2020 se estrenará en la plataforma de streaming ‘La maldición de Bly Manor’, la historia de una institutriz que ha sido contratada para cuidar a dos huérfanos, de quienes su tío -quien tiene la custodia- no se puede hacer cargo. Con el paso del tiempo las cosas empiezan a tornarse extrañas y la aparición sobrenatural de un hombre y una mujer empieza a generar un sinfin de dudas a la nueva institutriz, quien comienza a darse cuenta que la decisión que tomó ha sido su mas grande error.

Si bien la historia de Hill House fue adaptada de la novela escrita por Shirley Jackson, The Haunting of Hill House’ (1959), esta versión tendrá como base una de las novelas de terror más adaptadas al cine, The Turn of the Screw (1898), pero no por esto será algo que ya hayamos visto. Mike Flanagan, director de la‘La maldición de Hill House’, comentó que si bien este relato será el hilo conductor de la segunda entrega, los espectadores podrán disfrutar de varias de las historias de Henry James y verán algo distinto a lo ya existente, ya que el carácter de serie implica otros retos.

Pienso en Turning of the Screw como la columna vertebral de esta temporada, la línea de fondo que nos lleva de principio a fin. Pero podemos ir a The Jolly Corner y The Romance of Certain Old Clothes, y muchas otras de estas maravillosas historias de fantasmas que la gente no ha visto adaptadas antes”, afirmó Flanagan acerca del futuro proyecto

Algo que tiene claro Flagran es que cuando una historia tiene éxito y un final como el de ‘La maldición de Hill House’, forzar una secuela solo por su popularidad no siempre es una buena idea, razón por la que la serie presentará temporadas antológicas: “Esto nos libera porque, en teoría, en este formato de antología, cada temporada puede ser su propia exploración de otra pieza clásica de literatura de terror. Los actores pueden quedarse o irse dependiendo de su preferencia y disponibilidad. Eso lo abre a un nuevo elenco y nuevas oportunidades para los actores existentes. Me encanta ese formato. Sería una gran decepción tener que volver a visitar a los Cranes. Les robaría el cierre que obtuvieron al final de esa temporada”, expresó el ciniesta.

Netflix aún no ha confirmado la fecha de estreno de la serie y han sido pocos los datos que estos han sobre ‘La maldición de Bly Manor’, pero lo más probable es que octubre sea el mes en que podamos ver una temporada más de maldiciones, casas antiguas y tormentosos espíritus.

Aunque la historia no estará liga a Hill House, dos de sus personajes estarán presentes en esta segunda temporada, el actor Oliver Jackson-Cohen y Victoria Pedretti, quienes interpretaron a Luke Crain y su gemela Nell; interpretarán a la institutriz que cuidará a este par de huérfanos y a un nefasto y extraño vecino de Bly Manor.

Por el momento les dejamos el tráiler de ‘La maldición de Hill House’ para quienes aún no la han visto.

Fuente Radiónica