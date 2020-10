Bohemian Rhapsody, la canción que nadie quería pasar en la radio

Bohemian Rhapsody, uno de los grandes éxitos de Queen cumple 45 años este 31 de octubre .

“Bohemian Rhapsody” formaba parte del disco “A night at the opera” de 1975. Además de Freddie Mercury, las otras dos voces presentes en la canción son de Brian May y Roger Taylor.

Con casi 6 minutos de duración y con una sección de ópera en el medio, desafió las reglas de la industria musical de la época. Freddie Mercury escribió la mayor parte de la canción en su casa de Londres.

Llegó al primer puesto de los rankings musicales en Reino Unido cuando se estrenó y se mantuvo en ese lugar por nueve semanas.

Cuando el álbum se terminó, la banda tenía que elegir un single para vender el disco. Y con 6 minutos, Bohemian Rhapsody era una apuesta muy arriesgada.

El manager John Reid, le mostró la canción a un par de conocidos para saber su opinión y uno de ellos fue Elton John. “Están muy locos”, respondió.

Pese a varias críticas, la eligieron de todos modos y “Bohemian Rhapsody” empezó a sonar en las radios.

“Teníamos que hacer un álbum que nos salvara. Todavía disfruto escuchando el disco completo porque esa fue la manera en que lo diseñamos y ‘Bohemian Rhapsody’ es la joya de esa corona”, le dijo Brian May en una entrevista a la BBC.

El problema comenzó cuando se dieron cuenta que no podían tocar en vivo, entonces hicieron un video. Solo les tomó 4 horas grabarlo y en noviembre de 1975, ya estaba en el aire y representó un momento único en la historia de la música.

El video convirtió a Queen y a Freddie Mercury en nombres conocidos y la fama global llegó inmediatamente.