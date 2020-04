Brad Pitt ridiculizó a Trump por sus dichos sobre el coronavirus

El actor estadounidense Brad Pitt ridiculizó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de las declaraciones que este dio acerca del nuevo coronavirus y la pandemia que el mundo atraviesa.

“El presidente se ha tomado algunas libertades con nuestras pautas, así que esta noche me gustaría explicar lo que el presidente estaba tratando de decir”, dijo Pitt al ponerse en el rol del virólogo Anthony Fauci, la voz más autorizada de la fuerza de tarea del Casa Blanca contra el coronavirus.

Esto ocurrió durante la cita habitual de los sábados por la noche en el programa de TV “Saturday Night Live”.

De acuerdo con Ámbito, primero salieron al aire algunos videos con varias declaraciones de Trump sobre el tema del coronavirus que Pitt, interpretando a Fauci, comentó y ridiculizó.

Las vacunas y las pruebas de detección del nuevo coronavirus

Ante la afirmación del presidente de Estados Unidos de que “las compañías recibirán vacunas relativamente pronto”, el súper experto de la Casa Blanca comentó: “Relativamente pronto es una frase interesante. Relativa a toda la historia de la Tierra, por supuesto, las vacunas llegarán en tiempos realmente rápidos. Pero si le dijeras a un amigo ‘Vengo a ti relativamente pronto’ y luego te presentaste un año y medio después: bueno, tu amigo podría estar relativamente enojado”.

En otro video, Trump dice que “el virus algún día desaparecerá, como por un milagro”. “Un milagro sería fantástico, ¿quién no ama los milagros? Pero los milagros no deberían ser el Plan A” de una nación, respondió Fauci – Pitt

Luego, en la ácida parodia, Trump explica que “las pruebas (de detección del virus con hisopados que se introducen por la nariz) son hermosas”, a lo que el actor comenta: “No sé si definiría las pruebas hermosas, a menos que su definición de belleza sea la de una bola de algodón que le haga cosquillas en el cerebro”.

“Cuando el presidente dijo que casi todos pueden conseguir el test, lo que en realidad quiso decir, es casi nadie (puede acceder al test)”, lanzó el Fauci encarnado por Brad Pitt, en uno de los momentos más cáusticos de la interpretación.

Eviten el Tide Pod Challenge

En cambio, una expresión incrédula muestra Pitt, frente a la propuesta de Trump de matar el virus con inyecciones de desinfectante. Y llega a taparse la cara, cuando el video de las intervenciones de Trump, muestra al presidente diciendo que se podía tratar el virus con un choque de luz ultravioleta.

“Sé que no debería tocarme la cara. Hay un rumor de que el presidente me va a despedir. Así que sí, me van a despedir. Pero antes de eso, estaré para cualquiera que esté escuchando y cuando escuche cosas como que el virus puede ser curado si todos hacen el Tide Pod Challenge, les diré, ‘¡por favor, no!”, culmina diciendo Pitt, encarnando a Fauci. El Tide Pod Challenge, es un desafío en el que personas se invitan a ingerir detergente en cápsulas. Una práctica muy peligrosa para la salud.

Finalmente, el actor se quita la peluca y las gafas y se dirige directamente al “verdadero Doctor Fauci”. “Gracias por su calma y claridad en este momento de angustia”, fue el mensaje para el súper experto estadounidense. Cabe destacar que Fauci trabaja como virólogo experto de la Casa Blanca desde la administración de Ronald Reagan, hace unos 50 años atrás.

Lo curioso de todo esto es que hace un tiempo se le había consultado a Fauci por una posible interpretación de su persona. Allí la pregunta fue si prefiere que lo interprete Ben Stiller o Brad Pitt, a lo que Fauci, completamente convencido, responde que le gustaría que sea Brad Pitt quien lo encarne. Y se le cumplió el deseo.