Brandoni bancó a Francella tras apoyar a Milei: “El destrozo que hizo el kirchnerismo fue monumental”

El actor y dirigente de la Unión Cívica Radical, Luis Brandoni, salió a criticar a quienes apuntaron contra Guillermo Francella por haber expresado su apoyo al Gobierno nacional. “Fue un hombre discreto en sus palabras, hemos conversado mucho de política y lo que diga no habilita a que lo deshagan en las redes. A él nunca le pasó, a mi si, lo llamaré para decirle que se quede tranquilo, que va a seguir siendo querido por la gente”, comenzó.

Días atrás, Francella había dicho en una entrevista que “sabíamos que iba a haber cirugía mayor y que esto iba a ocurrir. No pierdo las esperanzas de que todo se modifique a favor del pueblo”, lo cual bastó para que se viralice su reflexión. La crítica más dura la recibió por parte de Érica Rivas, ex compañera en Casados con Hijos. “Nos ganamos el derecho de opinar de política, dado que estamos en democracia. A lo que no tienen derecho es a desearnos la muerte por lo que decimos”, opinó Brandoni en LN+.

Por otro lado, habló sobre el presente de la administración de Javier Milei y consideró que “el ajuste crea dudas. Es un momento difícil, pero con la particularidad de que hay confianza. Es posible que este sea el rumbo correcto”. En tanto, aprovechó para golpear al gobierno anterior: “El destrozo que hizo el kirchnerismo fue monumental”, lanzó.

En esa misma línea aprovechó para responderle a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto quien pidió públicamente hacer algo “para que cambie o se vaya”. “No corresponden las expresiones de Carlotto, no merece ni mi menor respeto”, sentenció Brandoni.