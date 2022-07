Breakdance, locking, popping, krumping, street: cuando el cuerpo también se expresa

El hip hop es un movimiento cultural y artístico de 4 elementos: el breakdance -baile-, la música de los DJ, el rap de los MC´S y el graffiti. Surgió en las fiestas callejeras, denominadas ‘block parties’ en inglés, en Estados Unidos a fines de los ‘60 entre afros y latinos de barrios como el Bronx, Queens y Brooklyn, de la ciudad de Nueva York. Estas comunidades eran discriminadas y desplazadas en una ciudad peligrosa como la Gran Manzana, por lo tanto, en el hip hop encontraron un lugar de pertenencia, de contención y para expresarse de manera libre.

Los ‘60 y ‘70 en Estados Unidos fueron décadas de cambios y del fin de la segregación pero no de la discriminación racial y violencia policial que existe hasta la fecha. Años de muchas protestas y revueltas en los que el hip hop fue una herramienta de lucha fundamental para denunciar injusticias. La guerra de Vietnam, las manifestaciones pacíficas del movimiento hippie y la liberación sexual también formaban parte del escenario estadounidense de la época.

El origen del hip hop está muy bien representado en la serie de Netflix “The Get Down” (2016), en la que jóvenes y adolescentes comienzan a formar y fundar la cultura hiphopera en los años ‘70 en las calles del Bronx. Usuarios de Internet Movie Database (IMDB), rankean esta ficción con 8,2 y tiene muy buenos comentarios de personas que formaron parte de los inicios del hip hop.

En las calles se juntaban a escuchar música, rapear, bailar de manera libre y graffitear. El hip hop tiene sus raíces en la música afro, en el blues, en el r&b -rythm and blues-, influencias disco, y mucho más.

La época dorada del hip hop se dio entre los ‘80 y los ‘90, al popularizarse el movimiento. Con el paso del tiempo, las danzas urbanas se diferenciaron del resto de los géneros por las batallas de baile y la improvisación de manera individual o con una “crew2 -grupo de bailarines-, al igual que sucede con el rap y las competencias de freestyle.

Cabe aclarar que el hip hop es difícil de analizar como una danza independiente del resto del movimiento porque el breakdance no sería nada sin los MC ‘s, sin los DJ y sin los graffitis. Pero este texto se enfocará en el surgimiento de la expresión corporal del hip hop y de qué manera hoy en día es mucho más que un elemento y una pieza fundamental del movimiento. La cultura hiphopera ya no es de unos pocos, ya no se encuentra solo en las calles, sino que en la actualidad es mainstream y moneda corriente en muchos países occidentales. Sin embargo, quienes pertenecen al corazón del movimiento, predican al hip hop como una filosofía, una religión, un estilo de vida, como lo define el referente argentino Pluzito.

En la actualidad los subgéneros dentro de la danza del hip hop no están muy delimitados pero se pueden diferenciar en base a los movimientos. Incluso el hip hop no está conformado de forma exclusiva por sus 4 elementos originales -graffiti, música de DJ, breakdance y freestyle de los MC´s- sino que es mucho más amplio y abarca nuevas esferas que fueron surgiendo con el correr de los años a partir de las principales.

DJ’s y referentes del break

Lance Taylor AKA Kevin Donovan, popularmente conocido como Afrika Bambaataa (65) es un DJ estadounidense oriundo del Bronx -Nueva York- y una pieza clave para la formación de la cultura hip hop en los ‘80. Incluso fue uno de los pioneros junto con DJ Kool Herc en ‘pinchar’ las canciones para generar el sonido ‘break’ -significa romper en español- con el objetivo de alargar la parte instrumental para que los MC’s pudieran freestylear y los bailarines improvisar sus movimientos.

Afrika Bambaata fue líder de la pandilla de gángsters, Black Spades, pero tras un viaje revelador a África -razón por la cual cambió su nombre-, decidió formar una organización para realizar lo contrario que hacía su antiguo grupo.

Se considera que Bambaataa fue uno de los primeros que usó el término ‘hip hop’ por primera vez para referirse al movimiento que estaba emergiendo en Estados Unidos. ‘Hip’ se utiliza de forma coloquial en inglés para describir la novedad, lo que está de moda y ‘Hop’ significa un salto de escape, una fuga, las dos palabras juntas se podrían denominar como un ‘salto novedoso’ un ‘salto innovador’, en otras palabras, lo que ese movimiento cultural fue en un principio.

ESTILOS HIP HOP OLD SCHOOL

Breakdance / Breaking

Dónde y cuándo: en los ‘60 en la ciudad de Nueva York. De alguna manera, surge como respuesta corporal al beatbox -habilidad de generar sonidos de percusión con la lengua, los labios, la nariz y las cuerdas vocales-.

Características: es el primer estilo de baile que aparece en el movimiento del hip hop y a quienes lo practican se los denomina breakdancers, b-boys o b-girls. En sus inicios se distinguía por improvisar los pasos de baile a modo ‘freestyle’, combinando la acrobacia, el ritmo y la gimnasia. En un principio los breakdancers batallaban rodeados por el público que presenciaba la lucha entre bailarines y la arengaba. Los movimientos más clásicos del breakdance se basan en pararse sobre una o dos manos mientras se mueven las piernas, pararse sobre la cabeza, saltos, entre otros pasos.

Pioneros: Spy -de la ‘crew’ Crazy Commandos-, Clark Kent, El Bobo Amazing, James Bonfire, entre otros.

Popping y Locking

Se tratan de dos estilos similares que se caracterizan por la exactitud, la rapidez y la exageración de movimientos de brazos, piernas y cabeza. También son muy identificables por la precisión de la disociación de las partes del cuerpo. Tienen una cuota fuerte de interpretación e incluso algunos movimientos parecidos a los de los mimos. Si bien son diferentes, muchas veces se fusionan en una misma coreografía.

Locking

Dónde y cuándo: en los ‘60 en California.

Características: Se caracteriza por movimientos rápidos de brazos, manos y muñecas con algunos más largos y relajados de piernas y caderas, incluso algunos pequeños saltos.

Pioneros: creado por Don Campbell, es por eso que en un principio se llamaba Campbellocking.

Popping

Dónde y cuándo: en los ‘70 el Área de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos.

Características: movimientos más robóticos que el locking, al contraer de una manera particular los músculos del cuerpo para generar movimientos. Por lo general se baila con música funk, electro y house.

Referentes: bailarines como Larry Brukshon, ‘Popping Pete’, Torry Mairs y ‘crews’ como Master Mimes Of The Funkiest Kid o Black Messengers.

ESTILOS POSTERIORES: NEW STYLE y L.A STYLE

Krumping

Dónde y cuándo: en Los Ángeles, California a principios de los 2000. El antecedente menos ‘agresivo’ de este estilo es el ‘clowning’, creado a principios de los ‘90.

Características: movimientos rígidos, rápidos y bruscos a partir de pisadas fuertes, contracción y relajación de pecho, saltos, entre otros. Es muy utilizado para improvisar en batallas de baile freestyle. Se dice que se originó como una alternativa para descargar enojo a través del arte y no de la violencia.

Referentes: sus creadores fueron Ceasare “Tight Eyez” Willis, and Jo’Artis “Big Mijo”.

Jazz-Funk / Street Jazz

Dónde y cuándo: en las publicidades, videoclips y shows de los años ‘80 en Estados Unidos.

Características: de movimientos más ligados pero rápidos. Combina elementos de la danza jazz, hip hop old school y waaking. Se considera un estilo más ‘femme’, más femenino en términos de esteoretipos e imaginario social y de presencia más comercial, es decir, se podría considerar que es la versión comercial del hip hop.

¿El perreo y el twerk son lo mismo? Si bien el perreo y el twerk no se consideran estilos de danza dentro del hip hop, si se pueden incluir entre los estilos de danzas urbanas en su espectro más amplio, al igual que la música reggaetón y su baile correspondiente. El twerk y el perreo muchas veces se pueden confundir. Sin embargo, estos dos tipos de bailes o movimientos son muy diferentes: el perreo está más vinculado con el reggaetón y el twerk tiene origen africano del país Costa de Marfil. El twerk se trata de un movimiento contínuo de cadera y pelvis, relajando los glúteos y la realidad es que ‘twerkear’ no es nada fácil.

Por supuesto que hay diversas interpretaciones de los estilos de danza hip hop y muchas personas consideran que no pueden pensarse por separado a las disciplinas artísticas que conforman el hip hop al ser un movimiento que integra a todas. De todas maneras, lo que se originó como un movimiento cultural y, sigue siéndolo, ha generado muchísimos espacios artísticos, de lucha por momentos y de socialización como son las batallas de danza freestyle, las crews y los estudios de danza en donde los bailarines profesionales se entrenan y los amateurs disfrutan.

En síntesis, en la actualidad se fusionan los estilos de danza generando un producto novedoso y quizás, es lo que termina siendo lo más rico e interesante, porque si en el arte no se puede innovar y mezclar, en dónde sino.