Brenda Asnicar dejó a su marido por Duki

Foto vía Exitoina

Un inesperado romance conmueve a la Argentina y sus dos protagonistas son personalidades que fueron estrellas adolescentes en el pasado y la actualidad, respectivamente. Según dieron a conocer en Intrusos (América), Brenda Asnicar dejó a su marido para iniciar una relación con Duki.

El panelista Guido Záffora relató que la ex Patito Feo finalizó su vínculo amoroso con el colombiano Alejandro de Angulo, y que se encuentra en la Argentina viviendo un romance con el intérprete de trap de 23 años, cinco menos que los que ella tiene. Además, se mostraron al aire contundentes indicios provenientes de las redes sociales, en donde hay varios “me gusta” cruzados y fotos polémicas en las que ambos utilizan ropa similar, motivo por el que se piensa que las fechas entre la separación de Brenda con su ex y el comienzo de su nueva relación “podrían no cerrar”.

“Se separó y está con Duki, el rapero. Es el nuevo amor de Brenda Asnicar tras la separación con Alejandro. Él está enamorado de ella desde hace tiempo, y cuando se separó, volvió a la Argentina y lo empezó a acompañar en toda su gira por el país”, aseguró el periodista.

Al analizar la cuenta de Instagram de la actriz, se observa una fotografía en la que ella abraza una almohada asegurando que esta será su acompañante en el Día de San Valentín. Y en los comentarios, el cantante le indicó que a él le gustaría ser ese objeto.

“Hace dos meses que vienen estos intercambios en Instagram”, señaló Záffora, haciendo alusión que Brenda y Duki usan los mismos buzos en fotografías de fechas cercanas, motivo por el que se puede llegar a pensar que comparten la misma prenda por estar juntos.

El verdadero nombre del trapero es Mauro Ezequiel Lombardo, y días atrás vivió un horrible momento en uno de los shows que brindó en la provincia de Neuquén cuando alguien del público arrojó una piedra al escenario y casi lo golpea a él y a un menor de edad que había sido invitado a participar de una canción. Debido a ese acto, el artista suspendió el show y luego realizó un furioso descargo en sus redes.

Fuente Exitoina

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!