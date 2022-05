Cannes 2022: Top 10 de la Competencia Oficial

Cuando falta apenas un día para que el jurado presidido por el actor francés Vincent Lindon entregue la consagratoria Palma de Oro y el resto de los premios de la 75ª edición del principal festival del mundo, ya se proyectaron las 21 películas que integraron la Competencia Oficial y, por lo tanto, se puede esbozar un primer análisis con los hallazgos, sorpresas, ratificaciones y decepciones del caso.

Como toda evaluación personal, la misma pasa por el gusto y la sensibilidad de quien escribe, pero estando in situ, con la presencia de unos 4.000 periodistas y críticos que publican a cada minuto sus crónicas y reseñas, también se va estableciendo una suerte de consenso. Y, en ese sentido, se puede afirmar que ha sido una selección sin el brillo ni la cantidad de revelaciones de algunas ediciones memorables.

Hubo algunos cineastas consagrados que estuvieron muy lejos de sus mejores trabajos (“Frère et soeur”, del francés Arnaud Desplechin; “Triangle of Sadness”, del sueco Ruben Östlund; y “Stars at Noon”, de la también francesa Claire Denis), pero también otros que sí cumplieron o incluso superaron las expectativas previas. Aquí va, entonces, el Top 10 de la muestra principal y luego unos agregados con joyas vistas en otras secciones.

El Top 10

1- Crimes of the Future, de David Cronenberg (Canadá). En su nueva colaboración con Viggo Mortensen (aquí acompañado por Léa Seydoux y Kristen Stewart), el maestro del body horror y la nueva carne combina cine noir y fantástico para analizar el impacto de las mutaciones, implantes y extracciones de nuevos órganos en los cuerpos para una inquietante, perturbadora y fascinante película.

2- Broker, de Kore-Eda Hirokazu (Corea del Sur-Japón). El director japonés (triunfador de la Palma de Oro por “Somos una familia”) filmó en Corea del Sur una película de temas muy complejos (una madre joven que abandona a su bebé y unos oportunistas que se dedican a vender recién nacidos a parejas desesperadas), pero en vez de caer en la denuncia horrorizada construye un relato de profundo humanismo.

3- R.M.N., de Cristian Mungiu (Rumania). Ganador de la Palma de Oro en 2007 con “4 meses, 3 semanas, 2 días”, el director rumano regresó a Cannes con un explosivo film sobre la xenofobia en su país exponiendo la violenta reacción de una pequeña comunidad frente a la llegada de trabajadores extranjeros dispuestos a cobrar menos por empleos que ellos no quieren cumplir.

4- Decision to Leave, de Park Chan-Wook (Corea del Sur). El realizador de “Oldboy” toma el policial como excusa para luego narrar con su habitual elegancia estética un épico melodrama romántico entre un detective que investiga un caso y una mujer que podría ser la asesina de su marido.

5- Close, de Lukas Dhont (Bélgica). Tras consagrarse con su audaz multipremiada ópera prima “Girl”, Dhont describe la íntima relación que se establece entre dos amigos y compañeros de colegio de 13 años y las consecuencias de la homofobia, el bullying y la descontención.

6- Showing Up, de Kelly Reichardt (Estados Unidos). La inminente inauguración de una muestra de esculturas vuelve aún más incierto y neurótico el universo de una artista que vive sola con su gato. La directora volvió a trabajar con Michelle Williams luego de la experiencia conjunta en “Wendy y Lucy”.

7- Tori and Lokita, de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bélgica). Los maestros belgas recuperaron la potencia de sus primeros trabajos con la historia de dos hermanos de origen africano que sufren en carne propia la indiferencia (inoperancia, desdén) burocrática y terminan siendo víctimas de la explotación de un sistema corrupto que se aprovecha de su precariedad.

8- Armageddon Time, de James Gray (Estados Unidos). El director de “Little Odessa”, “La traición”, “Los dueños de la noche”, “Los amantes”, “The Immigrant”, “Z: La ciudad perdida” y “Ad Astra: Hacia las estrellas” se mete de lleno en su autobiografía al narrar con mucha sinceridad las desventuras íntimas y escolares cuando tenía 11 años en el seno de una familia judía de Queens.

9- Pacifiction, de Albert Serra (Francia-España). El excéntrico realizador español viajó a la Polinesia francesa para describir con su estilo siempre radical las visicitudes de un comisionado (Benoît Magimel) que mata el tiempo en un lugar en el que no pasa nada, aunque siempre está latente la amenaza de alguna prueba nuclear.

10- EO, Jerzy Skolimowski (Polonia). A los 84 años, el mítico director polaco de “Trabajo clandestino” y “Essential Killing” presentó la película más bizarra de la sección principal con una descripción desencantada y descarnada sobre las miserias de la sociedad contemporánea narrada desde el punto de vista de… un burro.

Películas notables vistas en otras secciones

Godland, de Hlynur Pálmason (Dinamarca-Islandia). Bello y desgarrador relato ambientado a fines del siglo XIX sobre un joven cura y fotógrafo que viaja por la inhóspita Islandia para construir una iglesia en una pequeña comunidad.

Moonage Daydream, de Brett Morgen (Estados Unidos). Notable trabajo sobre David Bowie que contó con el apoyo de sus herederos (abrieron todos sus archivos), pero escapa de todos los lugares comunes del documental tributo.

Esterno Notte, de Marco Bellocchio (Italia). Potente y provocadora miniserie de casi seis horas sobre el secuestro y asesinato del dirigente democristiano Aldo Moro en 1978 por parte de las Brigadas Rojas rodada por el mítico cineasta de “Vincere”.

L’envol, de Pietro Marcello (Italia). El director italiano de “La bocca del lupo” (2009), “Bella e perduta” (2015), “Martin Eden” (2019) y “Per Lucio” (2021) debutó en el cine francés con un sensible drama ambientado poco después de la Primera Guerra Mundial en el que conjuga orígenes literarios, espíritu de fábula, personajes de clase popular, experimentación visual (aquí trabajando en un 16mm granuloso) y una crítica mirada a la historia oficial.

-El agua, de Elena López Riera (España). Aclamada cortometrajista, la directora española debuta en el largo con un agridulce relato pueblerino ambientado en su Alicante natal con las mujeres (y el agua, claro) en el centro de la escena, que incluye desde imágenes documentales de inundaciones hasta leyendas populares de la zona.

Un beau matin, de Mia Hansen-Løve (Francia). La directora de “Todo se perdona”, “El padre de mis hijos”, “Un amor de juventud”, “Edén” y “El porvenir” recupera muchos de los hallazgos de sus primeros trabajos. Una película más pequeña y menos pretenciosa, más sencilla y sentida, una mirada agridulce al hecho de ser madre, de ir despidiéndose de un padre en plena degradación, de buscar un nuevo amor cuando se han sufrido ya varios desengaños y la soledad se va enquistando, que se sustenta además en un notable trabajo de Léa Seydoux.

Un varón, de Fabián Hernández (Colombia). Notable y sensible ópera prima sobre la cruda y dura existencia de un joven en las zonas más sórdidas de Bogotá, como -por ejemplo- la localidad de San Bernardo. Sin dudas, la revelación del cine latinoamericano de esta edición.

