Cara Delevingne: “Soy pansexual”

Luego de terminar su noviazgo con la actriz estadounidense Ashley Benson, Cara Delevingne (27), se declara «pansexual», persona que se siente atraída por todos los sexos y géneros.

«No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona«, expresó la modelo británica en una entrevista con la revista Variety.

«Crecí en una familia inglesa reprimida y anticuada. No quería disgustar a mi familia. Me sentía profundamente infeliz y deprimida. Cuando no aceptas una parte de ti o te amas a ti mismo, es como si no estuvieras allí«, explicó.

Y agregó: «Me siento diferente cada día. Unas veces más femenina, otras veces más masculina».