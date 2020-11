Caso Abigail: la decisión de Juana Viale contra Santiago del Estero

Foto vía Clarín

Indignada con lo que vivió Abigail Jiménez en los límites de Santiago del Estero, Juana Viale anunció en La Noche de Mirtha la decisión que tomaron con la producción contra la provincia y que los afecta como programa.

La historia de hija Abigail, una niña de 12 años de edad enferma de cáncer que volvía a su casa tras realizar un tratamiento oncológico en Tucumán y que debió ingresar a Santiago del Estero -su provincia natal- en brazos de su padre, Diego Jiménez, luego de ser retenidos por un policía en un control sanitario dispuesto en el límite entre territorios porque -según el oficial- no tenían la documentación necesaria, generó una inmensa conmoción y repudio generalizado.

Durante la emisión del programa de este 21 de noviembre, Juana Viale abrió la conversación en la mesaza contando que con la producción decidieron levantar el spot publicitario de Termas de Río Hondo -que promocionan desde hace años- en repudio a lo sucedido.

“Cabe aclarar que nosotros en este programa teníamos la pauta publicitaria de las termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó”, dijo Viale al aire, tras expresar toda su indignación. Y agregó: “Como madre me llena de pena, de tristeza. El llanto de un niño en esa situación… no hay DNU, no hay ley que pueda prevalecer”, sentenció.

Afligida, dolida, Juana Viale arrancó la emisión de La Noche de Mirtha hablando del tema y pidiéndole a sus invitados, Fabián Doman, el Dr. Alberto Cormillot, Fernando Burlando y Barby Franco, sus sentimientos sobre la situación que jamás debió haber vivido la niña.

“Quiero que expongamos nuestros pensamientos sobre lo aberrante que fue lo que pasó con Abigail. Habla de una inhumanidad muy grande. No comprendo las políticas provinciales, ni nacionales, cuando pasan estas situaciones”, comenzó diciendo la conductora del ciclo.

Y siguió: “Decían que no tenía el salvoconducto para pasar, que no esperó ni 20 minutos, que no caminó 5 kilómetros… ¡No importa si caminó 5 kilómetros o 70 metros! Él alzó a su hija porque no la dejaban pasar, eso es indignante y no se puede permitir. No entra en la lógica, en el corazón ni en el raciocinio de nadie”.

Fuente EXITOINA