Cinco películas y una serie para ver en Netflix en octubre

Llegó el último trimestre del año. El mes en el que buena parte del mundo del espectáculo disfruta de una temporada para celebrar el cine de terror y suspense. Desde grandes producciones basadas en clásicos del género, hasta remakes para los más jóvenes, Netflix tendrá un mes lleno de todo tipo de opciones para celebrar este octubre siniestro por todo lo alto.

The Craft: legacy, de Zoe Lister Jones

Secuela tardía del clásico juvenil del ’96 dirigido por Andrew Fleming, la película The Craft: Legacy es una continuación inmediata y remake — sí, todo al mismo tiempo — de la conocida historia de cuatro jóvenes brujas que terminan por perder el control sobre sus poderes, sus ambiciones y el lado tenebroso de la magia.

Interpretadas en esta oportunidad por Cailee Spaeny — Malos tiempos en El Royale — , Gideon Adlon — Blockers — , Lovie Simone — Greenleaf — y Zoey Luna — Pose– , el film está dirigido por Zoe Lister Jones (la misma de Band Aid, el éxito de Sundance 2017) e intenta brindar a toda una nueva generación, su propia historia sobre brujas. Menudo trabajito. La podrás ver a partir del 28 de octubre.

El juicio de los 7, de Chicago de Aaron Sorkin

La historia de uno de los juicios más controvertidos de EE.UU. llega a la pantalla de Netflix bajo la dirección y el guion de Aaron Sorkin, que brinda a la durísima historia de un dilema judicial que incluyó un controvertido proceso legal contra siete hombres inocentes acusados de conspirar contra la seguridad nacional en 1969, un cariz crítico y doloroso que desconcierta por su pertinencia histórica.

La película abarca la confusa situación que puso en tela de juicio el sistema judicial estadounidense y todas las consecuencias inmediatas que el hecho provocó.

Con un reparto multiestelar que incluye Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Joseph Gordon-Levitt, la producción es uno de los grandes estrenos de temporada de la plataforma. Podrás verla a partir 16 de octubre en Netflix.

Rebeca, de Ben Wheatley

Basada directamente en la novela homónima de Daphne du Maurier, es una de las grandes incógnitas de la temporada, por tomarse el atrevimiento de revisionar una de los films icónicos de Alfred Hitckcock.

Con todo, Wheatley aseguró que el film es mucho más parecido al libro que la clásico hollywoodense, por lo que es probable que el director pueda darnos alguna que otra sorpresa. Podrás verla a partir del 21 de octubre en Netflix.

Vampires vs. the Bronx, de Osmany Rodriguez

Por supuesto, en el mes de los grandes estrenos de terror no podía faltar la enésima versión de la mitología de los vampiros, esta vez ambientada en el Bronx neoyorquino y con la suficiente excentricidad visual y argumental, como para sorprender a la audiencia.

Nadie sabe muy bien cómo describir esta batalla del bien y el mal en la que no faltarán balas y enfrentamientos de balas, pero lo que sí es evidente, es que es lo suficientemente entretenida como para haber despertado cierta expectativa. Puedes verla a partir del 2 de octubre.

Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve

Lo sabemos: hay una considerable controversia alrededor de esta continuación tardía de un clásico de época, pero sin duda también es un film que asombra por su apartado visual, algunas decisiones argumentales y en especial, por el cuidado en la atmósfera y el guion que Villeneuve (a quien parece atraerle las grandes épicas imposibles), llevó a cabo con sobriedad y cierta dignidad.

Pasado el gran primer debate, el rechazo y al final, el aprecio por el resultado en pantalla, tal vez sea el momento para volver a disfrutar de la película que estuvo destinada a ser un clásico y no logró serlo.

Y una serie

The Haunting of Bly Manor de Mike Flanagan es la segunda temporada en formato antológico de la formidable Haunting of Hill House, con la que el director intenta continuar su colección de historias en casas embrujadas.

En esta ocasión, la serie está basada en la novela “Una vuelta de tuerca” de Henry James, lo que supone una nueva dimensión del terror, relacionado en esta ocasión con los dolores y secretos de los habitantes de una vieja propiedad inglesa.

Flanagan admitió que se trata de una obra más adulta y emocional que la temporada previa y mucho más parecida a un romance gótico. Podrás a partir del 9 de octubre en Netflix.

