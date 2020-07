Cinco películas imperdibles para recordar a Rosario Bléfari

Rosario Bléfari fue una rara avis del romanticismo pop argentino, un listón del indie en todas sus formas. Artista integral, dejó su huella en la música (encabezó Suárez, una de las cumbres del pop independiente), escribió algunos libros y también imprimió un estilo propio en el cine, donde participó de algunos de los títulos centrales de la producción local por afuera del mainstream.

Nacida en Mar del Plata un 24 diciembre de 1965, Rosario murió este lunes 6 de julio, con 54 años de una vida dedicada a la otredad. Una bienvenida otredad sin poses que celebramos a través de 5 de sus películas más interesantes, incluyendo a Planta permanente, su último opus, estrenado hace unas pocas semanas.

Lo que vendrá (1988), de Gustavo Mosquera

Una muy joven Rosario interpreta aquí a la enfermera que cuida a un Hugo Soto internado en un hospital distópico en un escenario posapocalíptico que cuenta nada menos que con Charly García como coprotagonista estrella y autor de la banda de sonido. Un extraño clásico del posmo según los años 80 (debajo la película completa).

Silvia Prieto (1999), de Martín Rejtman

Uno de los picos más altos del cine indie argentino de los 90s, ya al borde del nuevo siglo. Martín Rejtman (luego de Rapado, donde Bléfari tiene una breve participación) dirige este relato de historias cruzadas entre el mareo existencial y el abismo social post-menemato. Rosario comparte aquí escenas y posteridad pop con Valeria Bertuccelli y un Vicentico que no para de ponerse desodorante.

La idea de un lago (2016), de Milagros Mumenthaler

Un opus sobre historias familiares, recuerdos que duelen y otros que también duelen pero un poco menos. Una puesta donde la belleza estética juega un rol fundamental, como si se tratara de una canción de Suárez transformada en fotogramas, entre la amargura y la dulzura de una melancolía omnipresente.

Adiós entusiasmo (2017), de Vladimir Durán

Enorme film del colombiano Vladimir Durán, que estudió en la Universidad del Cine y presentó este largo en funciones colmadas de la Sala Lugones del San Martín. Una particular celebración de cumpleaños reúne a una familia en la casa materna donde la festejada se encuentra encerrada en el baño. Rosario le pone voz a esa madre que no vemos y que no puede salir pero tiene algunas cosas para decir y, sobre todo, para escuchar. Extraordinaria labor de Verónica Llinás, además.

Planta permanente (2019), de Ezequiel Radusky

Dos empleadas de una dependencia estatal batallan por un comedor que manejan como pueden en medio de los recortes y el ajustazo de los años del macrismo. Cuando llega una interventora con ganas de barrer con todo, ellas (Rosario Bléfari, Liliana Juárez) se ponen al frente de la resistencia. Por su trabajo, Juárez ganó como Mejor Actriz en la edición 2019 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

InfoNews