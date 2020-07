El cine argentino participará en el Festival Internacional de Shangai

El Festival Internacional de Cine de Shangai, uno de los eventos de cine más importantes del continente asiático, celebra su 23er. edición el sábado 25 de este mes.

Para esta ocasión, participarán dos películas con componentes argentinos: Ciegos, enteramente argentina, y La isla de las mentiras, película española protagonizada por Darío Grandinetti.

Además de estos dos títulos, el festival contemplará otros siete títulos. Entre ellos el chileno Pacto de fuga, el japonés One summer story, el italiano Feel your memories y el finés Helene y dos películas chinas.

Ciegos, la primera producción de ficción de Zuber, se estrenó en Argentina en diciembre de 2019,. El cast está encabezado por Marcelo Subiotto, Luis Ziembrowski y Benicio Mutti Spinetta, uno de los nietos de Luis Alberto.

Esta película cuenta una travesía que realiza un padre ciego y su hijo a su casa natal porque la madre está en grave estado de salud.

Por su parte, La isla de las mentiras relata un hecho verídico de hace casi cien años. En 1921, dos isleñas vieron cómo un barco que tenía a bordo emigrantes españoles con dirección a Argentina se estrellaba contra su isla.

En este filme, Darío Grandinetti interpreta a un periodista que va a cubrir el naufragio. Tras el estreno online y en conversación con Télam, el actor declaró: “Me gustó que sea un hecho verídico. Después me reuní con la directora (Paula Cons) y me atrajo el proyecto, además de trabajar con una directora nueva. Me pareció muy importante hablar del heroísmo de esas mujeres“.

Filo News