Gary Oldman se suma a la nueva película de Christopher Nolan

Gary Oldman se suma a “Oppenheimer”, la nueva película que prepara el director Christopher Nolan con un elenco de notables figuras que encabeza Cillian Murphy y lo completan Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Rami Malek y Florence Pugh.

La del ganador del Oscar a Mejor Actor por “Las horas más oscuras” (2017), es una incorporación estrella para el cineasta, junto a quien trabajó en la trilogía de películas “Batman: el Caballero de la Noche”, protagonizada por Christian Bale, donde interpretó al comisionado James Gordon.

Su participación en el inminente film la confirmó el mismo Oldman en una entrevista con TalkSport (vía Deadline). Si bien como era de esperar mantuvo los detalles de su participación en secreto, contó que “no se trata de un papel muy grande” y “está agendado para filmar un único día, una página o página y media del guión”.

La película tendrá un guión de Kai Bird y Martin J. Sherwin, quienes adaptarán la vida de J. Robert Oppenheimer, quien desarrolló la bomba atómica y el Proyecto Manhattan, lo que se cuenta en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, del que además se inspira el film.

Hasta el momento se sabe que Emily Blunt interpretará a Katherine Oppenheimer, esposa del científico, mientras que Matt Damon interpretará a Leslie Groves, director del famoso Proyecto Manhattan, mientras que Robert Downey Jr. dará vida al empresario Lewis Strauss, quien se volvió una figura indispensable para el desarrollo de armas nucleares. Florence Pugh aparecerá como Jean Tatlock, física y escritora que tuvo un romance con Oppenheimer; Michael Angarano como Robert Serber, físico que formó parte del proyecto, y Josh Hartnett como Ernest Lawrence, científico nuclear que ganó el Premio Nobel.

De este modo, se estima que la película contará con breves apariciones de cada una de las figuras del elenco. Apariciones claves para llevar a la pantalla grande la historia y las oscuridades de un proyecto de enorme evolución tecnológica que a su vez generó enorme culpa en su creador por ver las catástrofes en la humanidad que cometieron posteriormente.

Complementan el elenco, talentos como Benny Safdie, Josh Peck y Gustaf Skarsgård, pero de otros actores como Dane DeHaan, Jack Quaid, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh, Jason Clarke, James D’Arcy, Alex Wolff. Tiene fecha de estreno tentativa para el 21 de julio del 2023.