Michael Keaton fue confirmado como Batman en la nueva película “The Flash”

A pesar de que el propio actor había puesto en duda su participación, a raíz de las preocupaciones relacionadas al COVID-19, finalmente fue confirmado que Michael Keaton interpretará a Batman en la película de The Flash.

Esta confirmación llevará a Keaton a interpretar el personaje de Bruce Wayne tras casi 30 años de ausencia. Se estima que hará la misma versión que ya dio vida en las películas Batman (1989) y Batman Regresa (1992).

Según el portal The Wrap, la participación de Keaton en la nueva producción de Warner Bros, fue confirmado por la agencia ICM Partners, que supervisan la carrera de Keaton.

Esta nueva película entrará en el terreno del multiverso. De ahí que se especula que la nueva producción marcará el reinicio para todos los planes de Warner Bros. con su universo de superhéroes de DC.

Los actores que interpretaron al superhéroe

El origen de Batman se remonta a 1938, Bob Kane era un dibujante que trabajaba en DC Comics que un día ofreció a su editor crear un personaje que estuviese a la altura de Superman, el gran super héroe de DC que había nacido justo ese mismo año.

La popularidad del personaje creció y muchos se interesaron por conocer más acerca de él. Ante tal éxito DC Comics lo vio claro, iban a darle una historia propia. Nacía el caballero oscuro: Batman.

Entre los grandes actores que interpretaron a Batman se destacan: Christian Bale, Michael Keaton, Val Kilmer y Adam West.

El primer Batman fue personificado por Lewis G. Wilson en 1939, en el cómic Detective Comics. El personaje resultó ser muy popular y un año más tarde logró tener una serie propia que llevaría su mismo nombre. Así es como nacía este héroe de DC.

Adam West interpreto el papel durante los años 60 en la serie de televisión Batman & Robin (1966-1968), la película de 1966 y también puso la voz a la serie animada de 1992.

Tras 20 años de la versión de West, el actor Michael Keaton fue el elegido por el director Tim Burton para ocupar el puesto y encarnar al personaje. Claro que, no fue fácil. Muchos fans pensaron que no sería un buen Batman e intentaron que Warner Bross no siguiese adelante.

Val Kilmer fue el siguiente Batman. Con el cambio de director Michael Keaton no aceptó seguir trabajando en la saga, así que Joel Schumacher eligió al actor que ya había protagonizado otros papeles en película importantes como Top Gun.

George Clooney protagonizó Batman y Robin (1997). El actor que destacó por la serie Urgencias y que años más tarde se convertió en una estrella de Hollywood no cumplió las expectativas con su papel de Batman y su personaje es considerado un fracaso.

El Batman de Nolan, el caballero oscuro protagonizado por Christian Bale es el mejor Batman para la mayoría de fanáticos. Nolan en su trilogía logró juntar a grandes actores, como el fallecido Heath Ledger que interpretó al también considerado como uno de los mejores Joker.

Bale se puso el traje en Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2011).

La historia de Ben Affleck con Batman es similar a la de Michael Keaton, su elección no le gustó a los fans y hubo gente que se opuso. Intentaron que el estudio diera marcha atrás, pero no fue así. Con el paso de los años el trabajo de Affleck se llegó a valorar.

Robert Pattinson será el último en protagonizar a Batman, su película está en proceso de rodaje (ahora mismo detenida por la situación de alerta sanitaria actual) y hay mucho interés en ver qué es capaz de ofrecer como Bruce Wayne.