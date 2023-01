Premios Oscar: “Argentina, 1985″ fue nominada a mejor película extranjera

Imagen de la web

Entre las películas que quedaron nominadas a mejor film figuran Sin novedad en el frente, The Banshees of Inisherin, Elvis, Avatar: The Way of Water, Todo en todas partes al mismo tiempo, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Ellas hablan.

Si Argentina, 1985 se llega a imponer en su categoría, el país lograría llevarse el máximo premio del cine por tercera vez. Sus predecesoras fueron La historia oficial y El secreto de sus ojos.

La ceremonia de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 12 de marzo, en su sede histórico Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. La gala estará conducida por el presentador, humorista y actor Jimmy Kimmel.

“Ser invitado a presentar los Oscar por tercera vez es un gran honor o una trampa”, publicó Kimmel en el anuncio que realizó en redes sociales cuando supo que iba a ser el animador principal.

Ni bien se supo que Argentina, 1985 consiguió la nominación, el director del film, Santiago Mitre, hizo una publicación en su cuenta de Instagram. “0h, yeah!”, escribió en su posteo, junto a una foto de la parte de atrás de un Oscar.

Por su parte, Ricardo Darín también demostró su emoción tras la buena noticia. En ese sentido, destacó la visibilidad internacional que obtuvo el film con los reconocimientos que recibió en el último tiempo, informó el portal TN.