Renfield: Nicolas Cage regresa a la pantalla grande como vampiro

Conocido por películas como Contracara y Ghost Rider, Nicolas Cage regresa este 2023 a la pantalla grande personificando al conde Drácula.

Nicolas Kim Coppola, mejor conocido como Nicolas Cage comenzó su carrera actoral en 1981 en la comedia Best of Times. Pese a no ser uno de los actores más destacados de su época, fue dos veces nominado a mejor actor en los Premios Oscar: En 1996 con la película Adiós a las Vegas y en 2003 con el film El Ladrón de Orquídeas.

En 2018, hubieron rumores de que el actor dejaba la actuación para dedicarse a la dirección. No obstante, el sobrino de Francis Ford Coppola a la fecha solamente a dirigido una sola película titulada Sonny que tuvo un recibimiento bastante frio tanto en la audiencia como en la crítica.

Sin embargo, parece que todavía le queda un largo camino en la actuación a Nicolas Cage, ya que durante 2022 participó en la The Unbearable Weight of Massive Talent junto a Pedro Pascal. Y este 2023, sorprendió con el anuncio de su participación en Renfield, en donde interpretará a nada más y nada menos que al Conde Drácula.

Como conde Drácula: Nicolas Cage se transforma en vampiro en nueva producción

Renfield es una adaptación de la novela clásica de 1897 de Bram Stoker. Pese a que Cage figura en la parte superior del poster oficial, la historia gira entorno a Renfield, el sirviente atormentado del Conde Drácula que es protagonizado por el actor Nicholas Hoult. La comedia de terror aborda la relación toxica que tiene Renfield con su amo de la cual necesita salir. Y tal cuál pudimos ver en el tráiler oficial, surge la interrogante de si existe vida más allá de servir al infame Príncipe de las Tinieblas.

Esta no es la primera vez que veremos a Nicolas Cage con los colmillos de vampiro. En 1988 el actor protagonizó Vampire’s Kiss en donde le dio vida a Peter Loew, un agente literario de Nueva York que empieza a comportarse de forma extraña tras pasar una noche con una misteriosa mujer que el protagonista asegura que es una mujer vampiro.

Bajo la producción de Skybound Enterteiment, la película dirigida por Chris McKay llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 14 de abril.