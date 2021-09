Cuánto cuesta cada plataforma de streaming y cuál es la más barata en Argentina

El streaming llegó para cambiar la vida de las personas y se instaló fuerte durante la pandemia, lo que hizo que crezcan las propuestas disponibles en el país. ¿Pero, cuál es la mejor opción en cuanto a precio y contenido?

La más popular sin dudas es Netflix que tiene contenido propio y películas populares para todas las edades. El plan básico arranca en 457,56 pesos, el de dos dispositivos sale 752,76 pesos y el de cuatro dispositivos sale 1.097,16 pesos, todos con impuestos incluidos.

La más económica es Paramount Plus. Tiene todo el contenido de Paramount Pictures. Y a su vez se suman para los chicos el contenido de Nickelodeon, Nick Jr., para los adolescentes MTV y para toda la familia Comedy Central, Showtime, Smithsonian Channel y Telefe. El abono mensual es de 299 pesos.

Disney plus está enfocada en los niños y adolescentes. Esta plataforma de streaming ofrece los tanques de Marvel, Star Wars y los éxitos de Pixar. Es por esto que está en su catálogo “Cruella”, “Luca” y “Black Widow”. También agrega todo el contenido de Nat Geo. Su precio es 385 pesos final.

Sin embargo, se puede agregar el combo con la novedad de Star Plus cuyos valores son más elevados. Ésta tiene las 32 temporadas de “Los Simpson”, todo el contenido del viejo canal “Fox”, diversas ligas deportivas de ESPN y las series en vivo a un precio de 880 pesos. Pero el combo Star Plus y Disney Plus es de 995 pesos finales por mes.