Adiós a “Fuma” Sánchez Bonifato: las redes sociales se llenaron de anécdotas y afecto

POSADAS. Este fin de semana, la tierra colorada despidió a uno de los grandes referentes del mundo periodístico, pero que también supo lucirse como artista: el Gran César Leonardo “Fuma” Sánchez Bonifato.

Tras conocerse la noticia de su partida, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, cariño y admiración. Principalmente en Facebook, donde “Fuma” era un activo e inquieto usuario, compartiendo su aguda mirada de la realidad, pero también regalando bellas piezas tocadas en su piano.

“Conocí a Fuma cuando cumplí 15 años. el tocó el piano en la fiesta. Lo seguí a lo largo de toda su carrera, de sus publicaciones en los diarios, de sus viajes por el mundo. Estaba escuchando una melodía de su cerebro y sus hábiles manos en ese incomparable piano, cuando me llegó la noticia. No lo podía creer porque no supe que haya estado enfermo o que alguna enfermedad lo acosaba. Nos dejaste calladamente como viviste junto a tus inmensos logros. Hasta pronto irrecuperable amigo”, expresó Mary Edith G., uno de los tantos testimonios que fueron plasmados en su muro entre fotos de todas las épocas y videos suyos tocando el instrumento que más amaba.

“Su presencia quedará siempre entre nosotros, con su música sonando en el alma… triste noticia! Alas eternas para nuestro querido Fumanchu”, resaltó María Elena L.V. en otro de los mensajes.

Y así fueron multiplicándose los mensajes de cariño, memoria y respeto, durante todo el fin de semana, de periodistas que trabajaron con “Fuma”, de estudiantes que encontraron en él un generoso colaborador y guía, de inquietos de la música y la literatura que hallaron en el plano lúdico un valioso puente con él, sin importar el ámbito, César Leonardo “Fuma” Sánchez Bonifato dejó su huella indeleble en cada persona con la que se cruzó y cautivó con sus melodías y sus historias.