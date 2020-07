De Bukowski a Kerouac: La lista de Tom Waits con sus 10 libros favoritos

Bobi Thomas, quien fuese compañera sentimental de Waits, en una ocasión describía las interminables noches que permanecía despierto hasta las cinco o las seis de la mañana sin otro compañero que su montaña de material de lectura.

“Me decía cuán inspirado estaba por una historia corta u otra, y creo que esa ha sido siempre su musa, la fuente de su inspiración”, escribió Thomas en su biografía publicada en 2009, Lowside of the Road. “Algunos escritores van al cine para obtener ese enganche y poder emocional, y luego escriben”, dijo Thomas antes de agregar: “Creo que Tom ha obtenido casi todo de los libros”.

Tom Waits, un pianista de jazz que desarrolló de forma temprana su comprensión de la música en rock, blues y géneros experimentales, siempre ha permitido que sus inspiraciones afecten directamente a su propia producción creativa. La Generación Beat, Bob Dylan, Jack Kerouac, William Burroughs, Charles Bukowski, etc se convirtieron en un punto focal crucial para Waits mientras continuaba devorando y divulgando literatura y música a un ritmo trepidante.

El músico originario de Pomona, California, ha mostrado constante admiración por los artistas antes mencionados con versiones y homenajes en las portadas de sus discos y lecturas de sus obras.

Hace un par de años, se le pidió a Waits que contribuyera al número 200 de la publicación estadounidense de música Mojo en una serie titulada “¿Qué andas leyendo?” Exploró entonces algunos de sus libros más preciados. Waits comentó por ejemplo respecto a Kerouac: “Antes de descubrir a Kerouac, andaba buscando algo a lo que aferrarme estilísticamente”.

De Bukowski, Waits no puede contener su admiración: “Uno de los escritores más coloridos e importantes de la ficción moderna, la poesía, la prosa, de la literatura contemporánea”, escribió.

Podemos ver la lista completa a continuación.

Los 10 libros favoritos de Tom Waits:

1. The Stories of Breece D’J Pancake, de Breece D’J Pancake

2. The Light The Dead See: Selected Poems, de Frank Stanford

3. The Americans, de Robert Frank

4. The Old West: The Gunfighters, de Paul Trachtman

5. Pic, de Jack Kerouac

6. The Last Night of the Earth Poems, de Charles Bukowski

7. Hard Candy, de Tennessee Williams

8. Nine Stories, de J.D. Salinger

9. The Collected Works of Billy the Kid, de Michael Ondaatje

10. It Catches My Heart In Its Hands, de Charles Bukowski

Tom Waits, a propósito de Charles Bukowski:

Cultura Inquieta