De Fernández a Yanina Latorre: “Si te paran, decís que venís de parte mía”

El presidente Alberto Fernández anunció el sábado pasado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extendía hasta el 7 de junio inclusive. Y señaló que los trabajadores considerados esenciales y todos los exceptuados por la cuarentena deberán renovar los permisos de circulación.

“Todos los que tienen hoy un permiso va a caducar en la zona metropolitana. Deberán inscribirse nuevamente. Vamos a volver al punto de origen que es que solo pueden ingresar los trabajadores que presten servicios esenciales. Eso significa volver un poco atrás”, dijo el Presidente en una conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos.

Yanina Latorre tenía dudas sobre esta nueva autorización y decidió mandarle mensajes de WhatsApp a Alberto Fernández, quien le contestó rápidamente e incluso le hizo un chiste al final de la conversación. Ella había tenido un encuentro con el mandatario el 19 de febrero pasado en la Casa Rosada, cuando le entregaron el DNI rectificado a Isha Escribano, la compositora, médica y cantante trans. Pero esta no era la primera vez que se cruzaban. Ya se conocían de la época en la que ella trabajaba con Jorge Lanata en Radio Mitre.

En el programa del martes de Los ángeles de la mañana (LAM), Ángel de Brito leyó completa la charla que tuvo la panelista con el mandatario. “Hola, buen día, necesito que me saques de una duda. Con el permiso nuevo, ¿qué hago si tengo dos trabajos?”, le preguntó la esposa de Diego Latorre. “Vos sacás el permiso de periodista con el que te movés libremente”, le respondió Fernández sobre este trámite que se habilitó este domingo a la noche para registrar a los trabajadores esenciales que deben movilizarse durante la etapa de la cuarentena que comenzó a partir del 25 de mayo.

Yanina le explicó que ella tiene dos trabajos: se desempeña como panelista de LAM, el ciclo de El Trece, y es columnista de Polino auténtico, el programa radial de Radio Mitre. “Pero te pide empresa y CUIT. Yo trabajo en Clarín y Radio Mitre, me da miedo cuando voy los sábados a la radio”, señaló. El Presidente le respondió: “Sacá con una de las dos, con eso te vas a mover libremente”.

Luego, la panelista le pidió que algún día le gustaría que participara de alguno de los vivos que suele realizar en Instagram. Pero Fernández no le contestó si lo haría o no, simplemente decidió rematar el final de la conversación con un chiste: “Si te paran, decís que venís de parte mía”. Ella le respondió: “Jaja, sos lo más”. Ángel le dijo: “Sos muy kircherista”. Pero ella aclaró: “Me cae re bien Alberto Fernández, no soy kirchnerista”.

Fuente INFOBAE