Denuncia por violación a Rago: las pericias dieron negativas

foto vía Twitter

Luego de varias semanas de espera, dudas y testimonios cruzados, se conocieron los resultados de las pericias psicológicas a Érika Basile, la denunciante de Pablo Rago, que lo colocó bajo la lupa de la Justicia e investigación desde hace meses. Si bien muchos estaban a la espera de los resultados para levantar o bajar el pulgar, otras ex colegas del actor como Maite Lanata y Betiana Blum salieron a defenderlo, comentaron que tiene una personalidad hermosa y que recuerdan con él las mejores experiencias. Sin embargo, las verdades decantan solas y esta oportunidad, no fue la excepción.

“Las pericias psicológicas determinaron que la denuncia de Érika Basile contra Pablo Rago por violación era mentira”, comenzó el periodista y conductor de LAM (El Trece), Ángel de Brito en Twitter, tirando una bomba de estruendo que rebotó por todos lados. “No tiene daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia. Ni hay indicadores de abuso sexual o violencia de género”, añadió en su mensaje en la red del pajarito, como parte de resultados a los que la prensa ya pudo acceder.

Esta noticia causó revuelo en el medio y en las redes, dado que es uno de los casos más seguidos en la actualidad, luego del de Juan Darthés con Thelma Fardin que, como todos bien recuerdan, estuvo más de un año en los titulares, con investigaciones judiciales exhaustivas y en consecuencia animó a otras mujeres a contar sus verdades, denunciar a quienes las acosaron o abusaron y se formó y potenció en paralelo y con el tiempo, el Colectivo de Actrices Argentinas que buscan defender los derechos de todas ellas en el medio y que responden con la agenda del día.

Es precisamente por el delicado momento que estamos viviendo en la sociedad, que esta noticia causó tanto revuelo y la gente se manifestó contundente en las redes: “Las mujeres que mienten y ensucian deberían ser penalizadas”, “existe el delito por difamación y falso testimonio, él la tiene que denunciar ahora”, “una farsante, no lo puedo creer», «¿quedó en claro que no siempre hay que creer en las mujeres?”, “muchas le creímos y ahora Pablo, ¿cómo se saca esa mancha?”, se indignaron algunos seguidores.

Los resultados a estudios de dos semanas del Cuerpo Médico Forense ya cayeron a favor de Rago y mientras se cuentan los minutos para que quede sobreseído de la causa, restará ver en las próximas horas o días si aparece y qué opinará al respecto de este desenlace. Por lo pronto, la denunciante en diálogo con ‘El Show del Espectáculo’ por AM 1300 La Salada fue muy categórica con los resultados y la Justicia : “Estoy en disconformidad con el resultado ya que me hace muy mal a mi imagen tratándome de mentirosa y exagerada. Al parecer, todo esto fue una mala experiencia. Yo no lo puedo creer. Me parece injusto. Ahora él queda como una víctima cuando yo lo viví, estuve y sucedió. Se le puede dar lugar a la violencia, a los gritos, a los insultos y a que me ultraje. Pensé que la Justicia había dejado de ser machista”.

Por otra parte, Alejandro Cipolla, abogado de la denunciante, le dijo contundente a Ulises Jaitt, conductor del ciclo radial en el que dieron su palabra: “Estamos con el perito determinando cuáles son los puntos a atacar y vamos a solicitar la impugnación de la pericia”. Además, el marido de Basile se pronunció “muy molesto”. “Yo lo veo a esto como si fuese un arreglo. Acá hay algo sucio porque está en juego la imagen de ella y su persona. No me parece esto. No puede quedar tan impune. Estoy muy molesto al igual que ella. Para mí que jugó un juego sucio y es muy indignante”.

Recordemos que la joven que lo denunció a mediados de diciembre del 2019 en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aseguró que el actor la penetró sin su consentimiento y comentó los peculiares pedidos sexuales que recibió por parte de él en 2015, en un encuentro que tuvo con el actor en su departamento.

Ahora, mientras Rago hace silencio, la Justicia baja los resultados, Érika y su marido están furiosos y su abogado quiere impugnar la pericia, nos resta esperar el siguiente capítulo de este caso.

Fuente Exitoina

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

Seguir a @misionescuatro