Desgarrador relato de Michael Fox: “No voy a llegar a los 80 años”

Michael J. Fox, de 61 años, reconocido en el mundo por su personaje en la saga de “Volver al futuro”, afirmó que a pesar de considerarse optimista, vivir con Parkinson se está volviendo “cada vez más duro” y que esta enfermedad está “llamando a la puerta con fuerza”.

También, el actor reconoció que no se imagina vivir con esa enfermedad hasta que tenga 80 años.

Este domingo, en una entrevista transmitida por la cadena CBS, Fox, contó cómo fue vivir con este padecimiento incurable desde que fue diagnosticado en 1991, cuando solo tenía 29 años y era una de las grandes estrellas de Hollywood.

En ese reportaje, Fox también admitió que la enfermedad está “llamando a la puerta con fuerza” y que los temblores son cada vez más intensos, lo que aumenta el riesgo de caídas y fracturas.

Las roturas que sufrió por el Parkinson

El actor explicó que sufrió fracturas en ambos brazos, en un codo, una mano y en la cara debido a las caídas y, además, tuvo una cirugía en la columna vertebral debido a un tumor que resultó ser benigno, pero que afectó su capacidad para caminar.

“Caerse es lo que te mata cuando tienes Parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa. Uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años, no voy a llegar a 80”, afirmó.

Sin embargo, Michael J. Fox se mostró esperanzado por la posibilidad de que la fundación que creó en el año 2000, pueda lograr pronto una cura total o parcial para la dolencia que sufre.