Dr Strange 2 estrenó un nuevo tráiler

Para los que ya fueron a ver Spider-Man: No Way Home, no será novedad el primer trailer de la esperada secuela de Doctor Strange, el cual pudo verse como parte de las escenas post-créditos de la película que actualmente se encuentra en los cines rompiendo todos los récords.

Según La Cosa Cine, a una semana desde que comenzaron las funciones para ver el film protagonizado por Tom Holland, salió a la luz el avance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que reunirá al personaje interpretado por Benedict Cumberbatch con la Wanda de Elizabeth Olsen, luego de los eventos transcurridos en la serie WandaVision.

Hasta ahora, la única sinopsis oficial que teníamos era la siguiente: “Tras los eventos de ‘Vengadores: Endgame’, Stephen Strange continúa buscando la Piedra del Tiempo. Un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible”

Esas tres líneas, mostrarían a Mordo, que interpretó en la primera entrega Chiwetel Ejiofor, como el antagonista del héroe. Sin embargo, el trailer muestra al verdadero enemigo de Strange: es él mismo, pero proveniente de otro universo alterno.

Junto al tráiler apareció el primer poster, que tiene a Strange y a Scarlet Witch como principales protagonistas.