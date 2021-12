Duki blanqueó su romance con Emilia Mernes: la particular reacción de ella al ver el posteo

Después de meses de versiones de romance, finalmente Duki y Emilia Mernes blanquearon su relación. Fue el cantante quien publicó una foto en la que se lo ve besando en la boca a la artista. Y, como era de esperarse, estallaron las redes.

La imagen muestra a los enamorados muy abrazados, besándose en un baño público, mientras Duki saca la foto con su celular. En pocos minutos, el posteo se volvió tendencia y recibió más de 2 millones de “me gusta” y miles de comentarios, entre ellos el de la propia Emilia, quien escribió junto a un corazón negro: “Oaaaa ¿quien será esa divina?”.

Además, el Duki cosechó halagos de sus colegas del trap, quienes se sorprendieron y se alegraron por la gran noticia. Tiago PZK escribió: “Al fin hijos de mil, re larga la hicieron”. Lit Killah comentó: “Ah tipo se resbaló en el baño y se estaba por caer y justo la ayudaste, ¡ahora entiendo! Grande, Duki​”. Mientras que Bizarrap, uno de los productores musicales del momento, expresó: “Cortaaaa”.

Los rumores comenzaron el 16 de julio cuando los artistas lanzaron el tema a dúo Como si no importara. El video, que tiene más de 70 millones de reproducciones en YouTube, muestra escenas de ambos en la habitación de un hotel, con mucha química. Y los fans empezaron a fantasear con una posible relación entre ellos.

​Hace algunos meses que Duki estaba soltero tras separarse de Brenda Asnicar, mientras que a Emilia se la relacionó con Neymar. Incluso el astro del fútbol tuvo una reacción que alimentó esa versión. Apenas se estrenó el video, en julio, Mernes publicó una foto junto a Duki, en las que simulan estar a un segundo de darse un beso.

“Okay, ¿tu creés en mí, Duki? Gracias por tanto amor que le están dando a Como si no importara”, escribió la entrerriana. Y frente a esta imagen, el brasilero hizo un comentario concreto y sugerente: publicó un emoji de unos ojos espiando, mostrándose sorprendido por la foto.

En ese posteo, Duki no se quedó atrás. El joven escribió: “Rompimos mi lokita de la melodías”, acompañado de un corazón. Pero además se encargó de alimentar las fantasías en un vivo de Twitch. Cuando los fans le preguntaron acerca de un romance entre ellos y le nombraron a Neymar, Duki respondió: “Todo actuación, amigo. Todo actuación. Un beso para Neymar”.

Pero esta no es la primera vez que Duki postea una foto con Emilia, en agosto, el trapero abrió una cuenta de Tik Tok con un video junto a Emilia, en el que se los ve bailando al ritmo de la canción que hicieron juntos. “Ak mi primer TikTok @emiliamernes te odio”, escribió el joven acompañado de emojis de besitos.

La publicación generó miles de comentarios y posteos en las redes. Una fue una captura de pantalla donde se lo ve a él mirándola a ella con cara de enamorado. “Si no me mira como Duki mira a Emilia, no quiero nada”, fue uno de los dichos de sus fans.

Como si todas estas pruebas fueran pocas, también se había filtrado un video en el que se ve los artistas muy cerca, bailando, como en una fiesta privada. En las imágenes, que se viralizaron en las redes a mediados de agosto, se ve a Duki susurrándole al oído a Mernes y ella le sonríe, mostrando una fuerte complicidad entre ambos​.

Lo cierto es que en medio de toda esta catarata de videos, tuits, tik toks y miradas apasionadas, la pareja blanqueó el romance y se transformó en una de las más populares del país.