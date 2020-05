El bajista de ZZ Top, cumple 71 años

El bajista de la afamada banda ZZ Top, Dusty Hill celebra este martes su 71º cumpleaños. Como atestiguan los numerosos homenajes en línea, es uno de los músicos más aclamados de su generación.

El popular músico siempre quiso mantener un perfil bajo, pese a su icónica apariencia y su enorme trayectoria en el ámbito del blues y el hard-rock. A los 71, sigue siendo un hombre con muchas facetas.

Nacido en Dallas el 19 de mayo de 1949 con el nombre de Joseph Michael Hill, su carrera abarca una esfera de muchas épocas y gustos diferentes en la historia estadounidense.

Hill y Gibbons

Hill no es solo un gran músico, también lo consideran una inspiración, un ícono y una persona encantadora. Es ampliamente conocido por su estilo bajista sólido y limpio, estilo vocal y su admiración por Elvis Presley.

En 1969 formó junto al baterista Frank Beard con quien había tocado en las bandas American Blues, The Warlocks, The Cellar Dwellers. Y junto al guitarrista Billy Gibbons procedente de Moving Sidewalks, formaron el grupo ZZ Top con su característico estilo blues/rock, también conocido como “The Little Ol’ Band from Texas”.

Se hicieron mundialmente famosos a partir de la publicación de su disco Eliminator (1983) en la que junto con su compañero de grupo se habían dejado crecer unas largas barbas hasta la cintura. La banda ha tenido la misma formación durante más de 40 años.

Cuando estaba anunciada una gira por Europa, el anuncio de un tumor en su oído hizo que cancelaran dicha gira a la espera de su tratamiento. Fue en julio de 2000 cuando también tuvo que ser cancelada otra gira por una hepatitis C de la que se recuperó satisfactoriamente.