El cruce de Germán Paoloski con Brandon, el youtuber

Imagen vía Twitter

Un youtuber llamado Brandon será denunciado por la Municipalidad de La Plata por haber ingresado de manera ilegal a las instalaciones del Bioparque durante la cuarentena, en compañía de dos amigos. Según el testimonio del joven, lo hizo para filmar un video y subirlo a Tik Tok con la intención de exhibir en las redes sociales las precarias condiciones en las que se encontrarían los animales del predio.

“Quisimos grabarlos porque están en malas condiciones. Tienen sed, están sin agua. Había un hipopótamo con el agua podrida”, describió Brandon desde un móvil para El Noticiero de la Gente, en Telefe. Sin embargo, en un tramo de la filmación que fue posteada en las redes sociales, uno de los chicos entra a una de las jaulas y comenta: “Acá la meta es ir y agarrar el huevo… ¡Me caga el palo el ñandú!”.

“Eso es el 1% de la grabación que hicimos”, sostuvo Brandon respecto a ese hecho puntual, y advirtió que cuenta con un permiso de periodista para circular libremente como personal esencial. “Puede entrar cualquier nene, mete la mano y se la saca el tigre”, dijo, alarmado por lo que habría visto en Bioparque. Se enredó entonces en una discusión con Germán Paoloski, conductor del ciclo. Por momentos pareció un diálogo de sordos, por otros transitó la falta de respeto y los comentarios fuera de lugar de parte del youtuber, para concluir en un pedido de disculpas. El entredicho fue tan álgido que les valió a los dos convertirse en trending topic en Twitter.

Insistiendo una y otra vez en que las condiciones en las cuales viven los animales deberían ser atendidas “por las autoridades correspondientes”, el periodista reparó en el accionar de los amigos para realizar la grabación: “Ustedes están incumpliendo con una norma, estando en un lugar en el que no pueden estar. En lo que vi del video, dicen: ‘Hay un carpincho, me lo quiero llevar’; ‘Esto parece Jurassic Park’. Están paveando antes que alimentar y llevarles agua a los animales. Cualquiera que vea eso, lejos estará de pensar: ‘¡Mirá qué buena onda los ambientalistas!‘”.

El cruce de Germán Paoloski con Brandon, el youtuber https://t.co/dOW0bjyyRf — Misiones Cuatro (@misionescuatro) July 8, 2020

Brandon: —En vez de fijarte en mí, fijate cómo están sufriendo los animales. Nosotros entramos a grabar eso, no forzamos nada.

Paoloski: —Me parece lógico lo que reclamás. Ahora… hay vías para hacerlo. El hecho de que ustedes se graben haciendo bromas… no me parece que estén ayudando a los animales.

Brandon: —Si a vos te parece más importante decir: “Me llevo un carpincho”, a decir la realidad de las cosas, que a los animales les falta agua, me parece que sos una mala persona.

Paoloski: —No me parece ni más ni menos importante: estoy separando. ¿Yo soy mala persona? ¿O vos lo sos? Entrás a un lugar que no corresponde, te mofás de los animales, le querés sacar un huevo al ñandú, ¿y yo soy la mala persona?

Brandon: —¿Estás a favor de que los animales estén presos?

Paoloski: —¡¿Qué tiene que ver una cosa con otra?!

Brandon: —¡Tiene todo que ver! ¡Mirá cómo están los animales!

Paoloski: —¿Entonces está bien que entres y haga lo que hagas?

Brandon: —¡Por supuesto! ¿Vos querés que los animales estén encerrados hasta que se mueran?

Paoloski: —No. Pero tampoco me burlo de la situación, que es lo que yo vi. Una buena intención, como la tuya, tampoco justifica que entres. Hay cosas que están mal, y hay que decirlas.

La conversación siguió con la participación de los compañeros de Paoloski, como Mauro Szeta. Y promediando un móvil muy extenso, cercano a la media hora, la tensión aumentó. “Posiblemente no nos pongamos de acuerdo con esto, que tiene que ver con las formas y las maneras…”, intentó argumentar el conductor, procurando una tregua. Pero fue interrumpido por Brandon: “Vos decime y yo me pongo de acuerdo con vos. ¿Qué querés que te diga? ¿Que te pida disculpas a vos?”.

Segundos más tarde, cuando era él quien procuraba comunicar una idea y fue cortado por Paoloski, refunfuñó: “No me dejás terminar. Siempre me hablás encima, flaco”. Y agregó: “¡Dejá de quejarte de mí! ¿Qué pasa? ¿Te gusto? No sé, no entiendo… Parece que me estás tomando el pelo”. “Sí, parece una tomada de pelo…”, reflexionó el periodista, quien poco después cerró el móvil:

Paoloski: —Ojalá que todo esto sirva para algo y les busquen a los animales otro sitio.

Brandon: —Te pido perdón si te levanté la voz.

Paoloski: —No pasa nada, son discusiones. Acá no hay nada personal de mi parte y creo que de la tuya tampoco.

Brandon: —Claro. Yo no te conozco, no sé quién sos, y vos tampoco a mí. (Señalando detrás de cámara) Se ríe aquel…

Fuente TELESHOW