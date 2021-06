El duro entrenamiento de Ingrid Grudke para ser fisiculturista

Ingrid Grudke se encuentra entrenando muy duro para aumentar sus músculos y participar de una competencia de fisicoculturismo en España. La modelo compartió imágenes en las redes sociales de sus rutinas de ejercicios.

“The Internactional Federation of Bodybuilding and Fitness ya anunció la fecha de la competencia internacional para la que me estoy preparando desde hace poco más de un año. ¡Sevilla, España allá vamos! Del 17 al 19 Septiembre de 2021: me espera mi próximo debut profesional, impensado pero muy preparado”, comentó la diosa de las pasarelas en un posteo en Instagram.

“Estoy haciendo el torneo que organiza siempre Schwarzeneggercon diferentes categorías que tienen que ver con el físico. Hay un montón, pero todo tiene que ver con el cuerpo humano”, explicó Ingrid Grudke en diálogo con el programa radial de Fernanda Iglesias. “Hay un reglamento y unas medidas que tenés que tener para poder entrar”, agregó.

“Tenés que presentarte en traje de baño y un vestido de gala con ciertas características. Se hace como un desfile, primero en traje de baño y después con el vestido”, remarcó la obereña. “Para mí era importante hacer algo y no estar quieta, me parecía importante mover el cuerpo en cuarentena, no era mi objetivo en sí entrar a ese torneo”, acotó.

“Me pareció divertido ser parte de este torneo, haciendo algo diferente. No hay premio porque es amateur, esa es la satisfacción de ser parte. Todavía estoy viendo qué diseñador me hará el vestido para la competencia. Estoy contenta con esto”, concluyó, ansiosa por formar parte del evento internacional.