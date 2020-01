El nuevo y provocador single de Barbi Recanati: “¿Qué le ves?”

View this post on Instagram

Ya pueden escuchar “¿qué le ves?” el tercer adelanto de el disquin q estoy haciendo, grabado y producido por @jmpucho y @tomasmolinalera. Lo pueden escuchar en la playlist de @spotifyargentina Rock Argentino y por todas las plataformas digitales. Gracias @the_orchard_ por el apoyo en cada canción y @mumibrus por la foto ❣️❣️